Qué hacer en Madrid este fin de semana: conciertos gratis, arte en el Thyssen y el Año Nuevo Chino

Madrid encara un fin de semana con una agenda cultural y de ocio variada y distribuida por distintos barrios y municipios cercanos. La programación incluye conciertos gratuitos, desfiles, exposiciones temporales, festivales de lectura y mercadillos especiales, además de propuestas de pago para todos los públicos.

El gran desfile de máscaras ancestrales se celebrará este sábado por el centro de Madrid, con la participación de peliqueiros de Galicia, vizparras de Zamora y sidros de Asturias. Comenzará a las 12:00 horas desde la Plaza de Isabel II hasta la Plaza del Carmen.

También habrá talleres, espectáculos culturales y otras actividades relacionadas con el Año Nuevo Chino en Usera, donde de viernes a domingo se instalará el Mercadillo del Año del Caballo en la Plaza Julián Marías (11:00-22:00 horas). El sábado a las 20:00 horas se lanzarán fuegos artificiales frente al lago del Parque de Pradolongo, y el domingo, desde las 12:00 horas, se celebrará el gran desfile del Año Nuevo Chino. Durante todo el fin de semana se realizarán actividades como el Muro de los Deseos, fiestas y talleres por distintos puntos del distrito.

Conciertos y festivales gratuitos

El viernes, a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de la Mancha actuará gratuitamente en la Catedral Santa María Magdalena de Getafe, dentro del XXXV Festival de Música Antigua y Sacra, festival que se prolongará hasta finales de marzo y que semanalmente dispondrá de nuevos conciertos gratuitos en diferentes lugares de la localidad madrileña . El domingo, el cantautor estadounidense Raúl Midón ofrecerá un concierto gratuito a las 19:00 horas en el Centro Cultural Nicolás Salmerón.

Hasta el 28 de febrero continúa el Festival Elipa Flamenca en el Centro Cultural La Elipa, con actuaciones gratuitas que requieren recogida de entradas a las 10:00 horas del día previo. De miércoles a sábado se celebra también el Festival Leer Juntos, con actividades gratuitas en librerías y espacios culturales para fomentar la lectura.

Exposiciones y arte

El Museo Thyssen abrirá gratuitamente sus exposiciones temporales, incluida la nueva muestra dedicada a Hammershøi, este sábado de 21:00 a 23:00 horas. El Centro Cultural Galileo acoge la exposición gratuita de robots retrofuturistas, con esculturas elaboradas a partir de materiales reciclados y objetos industriales.

En Conde Duque puede visitarse una exposición gratuita dedicada a Chillida, que recopila 102 obras por el centenario de su nacimiento. La feria FLECHA, en el Centro Comercial Arturo Soria, reúne 500 obras de 57 artistas de arte contemporáneo hasta el domingo.

El Museo ICO presenta la exposición ‘Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO’, con obras de 34 artistas que recorren desde las vanguardias hasta los años 80, abierta hasta el 10 de mayo en horario de martes a sábado de 11:00 a 20:00 y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

En CaixaForum Madrid puede visitarse Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, con 46 obras de Henri Matisse y 49 piezas de artistas que prolongaron su influencia, hasta el domingo 22 de febrero.

Mercadillos y antigüedades

Este sábado regresa el Mercado de las Ranas a la Calle Huertas, de 12:00 a 19:00 horas, con puestos de artesanía y moda. En Bruta Concept se celebra el Rebu Market, de 11:30 a 20:00 horas, y en Espacio Amen de Malasaña el Mercado Vintage Xulo Pop-Up, de 11:00 a 21:00 horas durante sábado y domingo.

El Centro Comercial El Bulevar de La Moraleja, en Alcobendas, acogerá el domingo 22 la segunda edición del Déballage de La Moraleja, un mercadillo de antigüedades y decoración con más de 30 anticuarios de España, Francia y Portugal, de 10:00 a 20:00 horas. Se podrán encontrar muebles, lámparas, porcelana, cerámica, espejos venecianos, alfombras de kilim, pintura y escultura, así como objetos de colección , tebeos, cajas de música o relojes de barco.