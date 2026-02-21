Las feministas calientan el 8M con un mensaje "antifascista" y contra la "barbarie patriarcal"

El feminismo está calentando la previa del 8M con mensajes radicales. Las feministas de la Comisión 8M marcharán en Madrid el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mensaje "antifascista" e "internacionalista", mientras que el Movimiento Feminista de Madrid defenderá el lema "frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas".

La manifestación recorrerá el centro de la capital desde Atocha, a las 12.00 horas, hasta el metro de Sevilla. Además, la jornada continuará por la tarde con un "tardeo feminista" en Puerta del Sol. En este sentido, desde Comisión 8M han señalado que la convocatoria se enmarca "en un contexto de respuesta global por los derechos y libertades desde múltiples territorios". "Será una demostración de mayoría social frente al fascismo y una reafirmación del feminismo como movimiento social organizado, con implantación territorial y con gran capacidad de articulación con el resto de movimientos sociales", han apuntado.

Del mismo modo, han indicado que la movilización tendrá un "marcado carácter internacionalista" y vinculará "de forma explícita" las luchas locales con los conflictos y resistencias globales. Asimismo, han recalcado que el actual contexto internacional está atravesado "por lógicas de guerra, desplazamientos forzosos, racismo, políticas de empobrecimiento y avance en los gobiernos de fuerzas autoritarias".

A juicio de Comisión 8M, "el feminismo no puede desvincular la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de estos procesos". De la misma manera, han hecho referencia al "genocidio en Palestina", los desalojos en La Cañada, las "detenciones racistas" del ICE, en Estados Unidos y a las políticas de exclusión, que "forman parte de una misma lógica que normaliza la expulsión y la violencia sobre determinados cuerpos y territorios".

Reivindicación de personas trans

Comisión 8M también reivindicará la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la "protección efectiva" de las personas trans o los derechos sexuales y reproductivos. "Forman parte de una misma agenda feminista internacional frente a las políticas reaccionarias", han asegurado.

En esta línea, han señalado que "el feminismo representa una mayoría social organizada, extendida en los territorios y capaz de articular respuestas colectivas frente al cuestionamiento de los derechos". "Somos más y estamos en todas partes", han insistido.

Por otro lado, han añadido que "la lucha contra las violencias machistas seguirá siendo un eje central del 8M". Finalmente, las feministas realizarán un "tardeo feminista" tras la manifestación, con el objetivo de "ocupar colectivamente el centro de la ciudad". El evento contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

El año pasado se manifestaron unas 34.500 personas por el 8M en las dos marchas convocadas en Madrid, una cifra levemente superior a la del año anterior (34.000). En cuanto al Movimiento Feminista de Madrid, las feministas abolicionistas sumaron a 9.500 participantes, según la delegación del Gobierno, 5.500 más que hace un año.