El PP de Madrid no descarta que Sánchez plantee un referéndum republicano para seguir en La Moncloa

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría estar dispuesto a promover un referéndum sobre la forma de Estado con el objetivo de mantenerse en el poder.

Durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Serrano lanzó una advertencia clara: "No descartemos que la ensoñación republicana sea el plebiscito que Sánchez nos tiene reservado para intentar sobrevivir". A su juicio, el jefe del Ejecutivo podría pretender "esconder unas elecciones detrás de un referéndum" para ganar tiempo y reforzar su posición.

El dirigente popular pidió no "subestimar" la capacidad del presidente para "traspasar líneas que parecían infranqueables", incluso hasta el punto de "abrir el melón de la forma de Estado si eso le puede blindar en el poder". En su opinión, España no vive una ruptura formal del orden constitucional, sino "algo más sutil y peligroso: una mutación constitucional por la vía de los hechos".

El PP se presenta como garante de la Constitución

Serrano situó al Partido Popular como "el único garante de la Constitución de 1978" frente a lo que calificó de "decadencia silenciosa" impulsada por el Ejecutivo. "Somos el heredero político de una tradición constitucional que ha garantizado estabilidad, crecimiento y unidad nacional. Y hoy somos el único garante de la Constitución de 1978", afirmó.

"Hoy España no vive una ruptura formal del orden constitucional. Vive algo más sutil y peligroso: una mutación constitucional por la vía de los hechos", insistió, acusando al Gobierno de reinterpretar la Carta Magna "hasta vaciarla de contenido", mientras el PP —dijo— la defiende "en su espíritu y en su letra".

El secretario general del PP madrileño fue más allá y reiteró: "No descarten que pretenda esconder unas elecciones detrás de un referéndum. Y no descarten que lo haga en cualquier momento".

Durante su intervención también cargó contra el PSOE, al que definió como un proyecto personal del presidente. "Pedro Sánchez es un proyecto personal que ha secuestrado al PSOE. No es que a nosotros antes el PSOE nos gustase ni caigamos en la trampa de anhelar un PSOE bueno, pero sí es evidente que esto que tenemos enfrente es algo distinto, y el PSOE es sólo la cabeza principal", sostuvo.

Asimismo, aseguró que es "la primera vez en la historia que el PSOE no aspira, ni en España ni en Madrid, a representar a la mayoría social, a ganar. Sólo aspira a mantener o lograr el poder".

Serrano también aludió a las últimas informaciones sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al señalar que "hemos sabido que Ángel Víctor Torres, que decía no conocer a Aldama y apenas haber tratado a Koldo, cenó con ellos pocos días antes de una adjudicación a un empresario de esta trama corrupta".

En clave económica y social, el dirigente popular describió un escenario de "estancamiento pertinaz", con "una sensación de bloqueo estructural" y "una pérdida continuada de poder adquisitivo de las familias". "Los salarios no acompañan al coste de la vida, la productividad no despega, la inversión se resiente por la inseguridad jurídica y la vivienda se convierte en un lujo inalcanzable para demasiados jóvenes", afirmó.

"No estamos frente a una crisis explosiva. Es algo más corrosivo: es la decadencia silenciosa. Pero cada vez más evidente", añadió.

Serrano señala a Madrid como ejemplo

Frente a ello, reivindicó el modelo de la Comunidad de Madrid como referencia nacional: "Lo que funciona en Madrid puede funcionar en España. No como copia mecánica, sino como inspiración. Como actitud. Como filosofía política".

Serrano defendió que el PP debe reivindicar "sin complejos tres principios básicos: libertad individual, igualdad ante la ley y unidad nacional", desde "una perspectiva abierta y no excluyente". "España no es una identidad cerrada. Es un proyecto compartido", afirmó.

Finalmente, apeló al espíritu de la Transición: "La generación de la Transición tuvo el coraje de reconciliar. La nuestra debe tener el coraje de reconstruir y preservar nuestros cimientos, seriamente amenazados. De preservar la Constitución, de actualizar las instituciones sin romperlas, y de reforzar la unidad nacional".

"No nos resignemos a ser una Nación sin autoestima. Lo que debemos ofrecer es un proyecto que no se base en el miedo, sino en la confianza", concluyó.

Aguirre reivindica el papel del rey emérito el 23-F

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ensalzó este lunes la actuación que tuvo el rey Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y aseguró que España le debe "la libertad y la democracia".

Lo señaló desde el Club Siglo XXI, donde participó en el coloquio de Serrano, el mismo día en que Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los documentos del 23-F.

Aguirre consideró que se trata de una "cortina de humo" y censuró el intento del presidente del Gobierno de "preocuparse del pasado" en vez de centrarse en "el presente y el futuro".