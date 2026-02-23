Esperanza Aguirre defiende una moción de censura instrumental para convocar elecciones

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido este lunes que el Partido Popular debería plantearse una moción de censura "instrumental" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el único objetivo de convocar elecciones de manera inmediata. En una entrevista en Ràdio 4 y La 2, Aguirre ha insistido en que la salida de Sánchez de la Moncloa "cuanto antes, muchísimo mejor".

A su juicio, la moción de censura es una herramienta legítima incluso aunque no existan los apoyos suficientes para ganarla: "La moción está para censurar al Gobierno", ha afirmado. Además, ha sugerido que el candidato de esa iniciativa no tendría por qué ser Alberto Núñez Feijóo, sino una figura "aceptable para una mayoría del Congreso", cuyo único compromiso programático fuese disolver las Cortes y llamar a las urnas.

Aguirre marca distancias con Junts

La expresidenta madrileña ha sido tajante al descartar cualquier posibilidad de pacto con Junts mientras la formación de Carles Puigdemont mantenga su proyecto independentista. Ha llegado a afirmar que le produce "más miedo" el expresidente catalán que el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha criticado que Puigdemont esté "mandando en España con menos del 1% de los votos".

En contraste, Aguirre considera que los acuerdos con Vox son viables, siempre que se respeten las líneas rojas del PP. Aunque reconoce discrepancias con el partido de Abascal, asegura coincidir en cuestiones que considera esenciales, como la unidad de España o la defensa de la libertad y la propiedad. También ha recordado que comparte la opinión del expresidente socialista Felipe González, quien afirmó que preferiría pactar con Vox antes que con EH Bildu.

Críticas a Sánchez y al bloque de investidura

Aguirre ha acusado a Pedro Sánchez de intentar "meter miedo con la ultraderecha", cuando —según ella— gobierna apoyándose en "comunistas, independentistas y filoetarras". En su opinión, el presidente ha convertido su permanencia en el poder en una cuestión personal y ha cedido ante las exigencias de sus socios parlamentarios.