Arantxa Cabello se da un mes para ser la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid

Fractura total de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que se ha evidenciado este martes durante el pleno municipal. La sesión ha arrancado con los concejales de Vox sentados en la bancada en el mismo orden de siempre pero la llegada al Palacio de Cibeles ha mostrado la fractura del grupo. Por un lado, llegaban juntos Javier Ortega Smith y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro y por separado, Arantxa Cabello y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

Así, a su llegada, a Cabello no le ha quedado más remedio que admitir la "fractura" de su grupo y calcula que en un mes podrá cumplir con la orden dada por la dirección nacional de su partido y ser portavoz en el Consistorio apartando a Ortega.

Cabello ha trasladado a la prensa que asume una responsabilidad y que no tiene "ningún tipo de animadversión" a ninguno de sus compañeros, "pero desde el punto de vista político, evidentemente sí hay una fractura".

En Vox están "inmersos en un procedimiento que supone que hay que hacer una serie de cuestiones administrativas para conseguir ejecutar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)" por lo que ha incidido en que es la dirección de Vox la que le nombra portavoz.

Para poder hacer efectiva la sustitución en la portavocía se necesita una votación con mayoría en el grupo municipal, algo que no tiene Cabello. "Como esta mayoría no existe, estamos ejecutando este procedimiento y cuando ya todo esté resuelto, cuando haya una resolución definitiva, los que no han acatado la orden del CEN tendrán que pasar a no adscritos", ha subrayado.

"Es algo natural que está pasando en muchos ayuntamientos porque esta situación ni es la primera ni será la última", ha asegurado la concejal, que ha apostillado que van a "ejecutar esas acciones de tipo administrativo, de tipo jurídico, y cuando toque ya sucederá lo que tenga que suceder" para asumir la responsabilidad de la portavocía.

Cabello ha insistido en que los concejales que apoyan a Ortega pasarán por un proceso interno "muy garantista para aquellos concejales que están inmersos en un procedimiento disciplinario", con diez días para hacer alegaciones, para pasar a los recursos, con unos plazos de cinco y diez días. Esto es, la edil podrá ser portavoz de Vox "aproximadamente en un mes". Hasta entonces votarán en el Pleno de manera individual "porque los concejales están elegidos por los ciudadanos independientemente de que estén bajo el paraguas de un partido político".

Si finalmente Ortega Smith va a la justicia ordinaria, como parece ser, la edil no cree que ralentice su posesión de la portavocía. "En cuanto llegue la resolución definitiva, si los procedimientos se han cubierto con las garantías que están establecidas, no tiene por qué paralizarse pero, bueno, cualquier persona tiene el derecho a acudir a la justicia ordinaria", ha zanjado.

Mientras, el todavía portavoz de Vox ha contestado al presidente del partido, Santiago Abascal, que su "primera preocupación es Madrid y España" y que algunos deberán plantearse si la división "es lo más conveniente" para el país.

El "empadronamiento fake" de Ortega

Ya durante la sesión plenaria el primer rifirrafe ha sido el que ha protagonizado junto al alcalde. José Luis Martínez Almeida le ha preguntado, irónico, si él puede hablar de empadronamientos ilegales dada su situación en el partido en el que milita, con un expediente de suspensión de militancia abierto.

Almeida ha contestado afeando a Ortega su "superioridad moral", que cree que comparten con la izquierda, al decir una cosa y hacer la contraria. En este punto, el regidor ha recordado al portavoz de Vox su "empadronamiento fake en San Cugat del Vallès para poder votar allí en las elecciones generales siendo, por cierto, candidato al Ayuntamiento de Madrid porque un mes después se presentó como cabeza de lista del grupo municipal Vox". "¿Por qué, señor Ortega, denuncia usted los empadronamientos ilegales de los demás y, sin embargo, usted en el año 2019 hizo exactamente lo mismo que usted está hoy aquí denunciando en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? Tienen ustedes esa superioridad moral", ha espetado.

Es un debate que debería elevar al Congreso de los Diputados en su condición de diputado nacional porque se trata de una cuestión de política migratoria, le ha indicado el regidor. Sí coincide con Vox en que el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez es "una auténtica chapuza porque no tiene ningún interés en dignificar la vida a los inmigrantes sino en amarrar un pacto con un partido político en trance de desaparición como Podemos para mendigar una serie de votos en el Congreso".

"No es el respeto a los inmigrantes sino el respeto a su propia supervivencia lo que lleva Pedro Sánchez y por eso ha hecho esta chapuza", ha insistido, para asegurar que si detectan fraude en el padrón, el Ayuntamiento lo persigue mediante un convenio de colaboración con la Policía Nacional.