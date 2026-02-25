Balenciaga, Pertegaz y Pedro Rodríguez toman las salas del Museo del Romanticismo

En marzo, las salas del Museo del Romanticismo acogen Ecos de la moda romántica, una exposición formada por diseños de destacados creadores del siglo XX y XXI que reinterpretan la estética romántica desde distintas perspectivas. Las piezas, procedentes de la Fundación Antoni de Montpalau, dialogan con las colecciones permanentes del museo, permitiendo un recorrido que conecta la tradición del Romanticismo con la creatividad contemporánea. Entre ellas, se destacan figurines y trajes de Pedro Rodríguez, diseñador que visitó personalmente el antiguo Museo Romántico.

La muestra se acompaña de un completo programa de actividades culturales pensado para distintos públicos. El equipo de Mediación Cultural ofrecerá visitas guiadas, talleres prácticos para adultos sobre la moda decimonónica y su influencia en el siglo XXI, así como talleres familiares bajo el título Creadores de moda románticos: diseñando el siglo XIX, que invitan a explorar la moda como reflejo de la historia y la sociedad.

Para enriquecer la experiencia, se ha creado una lista de reproducción en Spotify, titulada Ecos de la moda romántica, que combina pop internacional —David Bowie, The Kinks— con música clásica, acompañando a los visitantes a través de un recorrido sonoro inspirado en la exposición y sus piezas más representativas.

La exposición estará abierta hasta el 17 de mayo, ofreciendo la oportunidad de contemplar cómo la estética romántica sigue influyendo en la moda actual y cómo la creatividad de figuras como Balenciaga, Pertegaz, Pedro Rodríguez o Bibian Blue se inspira en la tradición.