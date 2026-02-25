Eduardo Chillida invade Madrid: más de 100 obras para explorar espacio y materia

La Fundación Ibercaja, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el Museo Chillida Leku y la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, presenta la exposición "Eduardo Chillida. Soñar el espacio", con motivo del centenario del nacimiento del escultor (1924-2002). Comisariada por Alicia Vallina, la muestra permite contemplar 102 obras que recorren toda la trayectoria del artista, incluyendo esculturas de pequeño y gran formato en materiales como yeso, alabastro, hierro o madera, así como la serie Gravitaciones, iniciada en 1985.

Hasta el 21 de junio de 2026, el Centro Conde Duque acoge una retrospectiva que reúne esculturas, obra gráfica, dibujos, collages y retratos del artista vasco. La exposición está diseñada para que el visitante recorra la sala como un espacio vivo, en el que la materia, la luz y el vacío dialogan constantemente, ofreciendo una experiencia sensorial y reflexiva.

Las esculturas de pequeño formato facilitan un contacto más directo con el espectador, generando un diálogo íntimo y sutil con las obras. La exposición también incluye obra gráfica, dibujos y collages realizados en tinta, carbón o sanguina, que reflejan la misma exploración del espacio y del volumen que sus esculturas. Entre los trabajos más personales se encuentran retratos de su mujer, hijos y autorretratos, así como representaciones de sus propias manos abiertas o entrelazadas, captando la energía y el movimiento de su trabajo escultórico.

Entrada gratuita

La visita permite no solo admirar las creaciones de Chillida, sino también experimentar cómo su uso de diferentes materiales y su relación con el espacio transforman las obras en piezas poéticas y sensuales. Los visitantes pueden recorrer la exposición con libertad y disfrutar de un diálogo constante entre la obra y el entorno que la rodea.

La exposición se puede visitar de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas, y domingos y festivos de 10:30 a 14:00 horas, con entrada gratuita, lo que permite que cualquier persona pueda acercarse a contemplar la obra del escultor vasco y sumergirse en su universo creativo.