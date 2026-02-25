El Gobierno de Ayuso pedirá que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se amplié 1.601 hectáreas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la propuesta inicial para solicitar la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con la incorporación de 1.601 hectáreas en la vertiente madrileña. La iniciativa incluye terrenos de la finca Término de El Paular, el monte Cabeza de Hierro y los perímetros de Lozoya y de Aguirre, entre otros espacios colindantes.

Si la nueva delimitación recibe el visto bueno definitivo, la superficie total del parque crecerá un 4,71%, hasta las 33.960 hectáreas, mientras que en el ámbito regional el incremento será cercano al 7,4% sobre las 21.714 hectáreas actuales. La Comunidad de Madrid ha señalado que la ampliación permitirá reforzar la biodiversidad y mejorar la distribución del tránsito de visitantes, que supera los 2,5 millones de personas al año.

Un parque que abarca 34 municipios

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el quinto más grande de España. En la actualidad se extiende por 34 municipios, 15 de ellos en la Comunidad de Madrid y 19 en Castilla y León.

En la región madrileña, el espacio protegido comprende Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, Rascafría, Pinilla del Valle, Soto del Real, Canencia, Guadarrama y Los Molinos.

El enclave alberga un humedal de importancia internacional reconocido en el Convenio Ramsar, más de 1.000 especies vegetales, de las que 114 están consideradas de interés y 83 son endémicas de la Península Ibérica, además de 43 árboles singulares.

En cuanto a fauna, se han identificado 255 taxones de vertebrados, con 58 tipos de mamíferos. Entre ellos figuran la cabra montesa, la nutria y distintas especies de murciélagos. El parque incluye también una Zona de Especial Protección de Aves y tres Zonas de Especial Conservación.

La ampliación prevé sumar 434 hectáreas de la finca Término de El Paular, situada en el municipio de Rascafría y propiedad del Ejecutivo regional desde finales de 2023. Este espacio destaca por su valor ecológico y sirve de refugio para especies como el buitre negro, el lobo, el gato montés, la gineta, el tejón, el zorro o el jabalí, además de diversas rapaces como águilas reales, búhos, águilas calzadas, ratoneros, cárabos, lechuzas o mochuelos.

A esta superficie se añadirían 532,61 hectáreas del monte Cabeza de Hierro, propiedad del Estado y gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Según la Comunidad de Madrid, este espacio destaca por su importancia paisajística, la representatividad de sus ecosistemas y la singularidad de su biodiversidad y geología.