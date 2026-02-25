La Comunidad de Madrid declara 2026 Año del Medio Ambiente con más de 50 actividades

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes la declaración de 2026 como Año del Medio Ambiente, una conmemoración que incluirá más de 50 actividades dirigidas a la protección y mejora de los recursos naturales de la región. La reunión se ha celebrado de forma extraordinaria en el Centro de Visitantes de Peñalara, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Rascafría.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que las políticas autonómicas han estado orientadas a la recuperación de la flora y fauna autóctonas, la mejora de la calidad del aire, la restauración de humedales y la reducción del riesgo de incendios forestales. "Nunca se había realizado un impulso de estas características para mantener nuestros bosques sanos frente a las plagas y frente al fuego", ha afirmado.

Actualmente, más del 49% de la superficie de la región cuenta con alguna figura legal de protección, según los datos del Ejecutivo autonómico. Entre los espacios protegidos se encuentran el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del Sureste y del Curso Medio del Río Guadarrama, además de diversas áreas periurbanas.

Recuperación de fauna y ampliación de espacios protegidos

Los terrenos forestales ocupan el 55% del territorio madrileño, donde se consolida la recuperación de especies como el lince ibérico y el gato montés. La Comunidad de Madrid es, además, la región con mayor porcentaje de superficie integrada en la Red Natura 2000, con cerca del 40%, por encima de la media nacional y europea.

El Ejecutivo autonómico destaca también la presencia de más de 20.000 hectáreas de embalses y humedales, así como el regreso de la nutria europea a distintos ríos de la región. En el ámbito de la avifauna, se ha registrado un aumento de ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro, buitre leonado y cigüeña negra.

En el marco del Año del Medio Ambiente, se impulsarán nuevas actuaciones en materia de biodiversidad y educación ambiental. Entre ellas figura la creación de una Red de Observatorios de Fauna Silvestre y la ampliación de la red de Centros de Educación Ambiental con la apertura de dos nuevas instalaciones en Arroyomolinos y Aranjuez.

Asimismo, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente participará en proyectos internacionales para la protección de especies amenazadas. Para reforzar la vigilancia y conservación del patrimonio natural, la Comunidad incorporará 91 nuevos efectivos al Cuerpo de Agentes Forestales.

Plan Madrid Forestal con 160 millones hasta 2030

Durante 2026 se presentará el Plan de Impulso al Sector Forestal, denominado Madrid Forestal, que contará con una inversión de 160 millones de euros para el periodo 2026-2030. El programa incluye 44 medidas destinadas a la mejora y conservación del arbolado y la vegetación, así como a la prevención de incendios.

Según el Gobierno regional, estas actuaciones se sumarán a las tareas habituales de gestión forestal, rehabilitación de espacios naturales y divulgación ambiental.

Entre los hitos previstos figura la culminación del trazado inicial de Arco Verde, el corredor ambiental promovido por el Ejecutivo autonómico desde 2019 para conectar parques regionales y espacios naturales. En los próximos meses se completará su recorrido hasta alcanzar los 262 kilómetros, con la incorporación del nuevo Arco Verde Universidad. También se celebrará la tercera edición del Cross Arco Verde.

Aniversarios y nuevos reconocimientos

La programación del Año del Medio Ambiente incluirá el 175º aniversario de Canal de Isabel II y la primera edición de los Premios Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que se celebrará a finales de 2026.

Además, se conmemorará el centenario del Camino Schmidt, una ruta de senderismo en la Sierra de Guadarrama. En el ámbito de la restauración ambiental, el proyecto Life de la Unión Europea permitirá mejorar nueve humedales de la región y continuar con los trabajos en la laguna de Arganda.

La Comunidad de Madrid creará también el Premio Mujer Rural Santa María de la Cabeza, destinado a reconocer a mujeres que viven y trabajan en municipios rurales.