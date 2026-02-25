Vox eleva el tono contra la Comunidad de Madrid en relación con Mercosur: "Cobarde y deshonesto"

La batalla electoral se disputa en muchos frentes y uno de los habituales en los últimos tiempos se da en el campo. En este terreno, tanto Vox como PP tienen mucho que decir, más si cabe con las protestas de los agricultores. Hoy mismo, el sector agrícola madrileño se ha vuelto a concentrar en la Puerta del Sol para mostrar de nuevo su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Este punto centraliza el enfrentamiento entre los partidos de la derecha, y se acentúa con declaraciones polémicas. Por una parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, afirmó en una entrevista con el diario El Mundo que Vox mantiene "una postura cobarde, ven los toros desde la barrera y opinan de todo sin tener ningún desgaste. No gestionan para no demostrar que muchas de las cosas que dicen no son aplicables o son dañinas". En este sentido, Novillo hacía algo de autocrítica destacando que deben ser "más claros y contundentes en la comunicación. No en cuanto a decisiones, que son las correctas". Y sentencia que "Vox no va a quitarnos la bandera del campo porque llevamos muchos años trabajando por este sector. Igual con los toros o la caza".

Coherencia ante una postura cobarde

Estas palabras han sido respondidas por el portavoz adjunto de VOX en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, quien ha acudido esta mañana a la concentración en favor del campo madrileño. El dirigente ha exigido "coherencia" al consejero porque a su juicio, "el Partido Popular lo que no puede hacer es seguir absorbiendo y soplando al mismo tiempo en este tema de Mercosur". Asegura De Luna que dicen "una cosa en Bruselas y otra a los agricultores". "Es cobarde y deshonesto", remarca el portavoz de Vox quien recordamos, está en todas las quinielas para ser el candidato a las próximas elecciones municipales en sustitución del denostado Javier Ortega Smith.

Principales reivindicaciones

Más allá de la polémica entre ambas formaciones, hoy los agricultores han puesto encima de la mesa sus principales demandas por las políticas agrarias, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y para denunciar "el impacto de los recortes" en la Política Agraria Común (PAC). El acto ha finalizado con la entrega de tapas de degustación de cocido madrileño elaboradas con ingredientes de proximidad como gesto de reconocimiento y reivindicación del trabajo de agricultores y ganaderos de la región mediante uno de los "grandes emblemas gastronómicos" de la Comunidad de Madrid.

La nieve impidió la primera convocatoria

Las organizaciones agrarias madrileñas han retomado así la concentración aplazada en enero por la nevada y, aunque la protesta fue suspendida, sus representantes se reunieron en la Puerta del Sol con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle sus reivindicaciones. Los agricultores denunciaron el aumento de la burocracia, el impacto del acuerdo comercial UE-Mercosur y la Política Agraria Común, y reclamaron a nivel regional mayor control de la fauna silvestre por las plagas de conejos y palomas y la amenaza del lobo.