El icónico Mercado de San Miguel reabre tras terminar su reforma

Tras permanecer cerrado temporalmente, el Mercado de San Miguel vuelve a abrir sus puertas este jueves 26 de febrero, tras completar un plan de rehabilitación iniciado en 2023 para reforzar su estructura y asegurar su futuro sin perder su carácter de icono gastronómico. La última fase se centró en la cimentación interior del inmueble, mientras que etapas anteriores renovaron la cubierta y reforzaron los pilares exteriores. Este edificio, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de hierro de Madrid.

Inaugurado en mayo de 1916 como mercado de abastos y reconvertido en 2009 en el primer gran mercado gastronómico de España, el Mercado de San Miguel recibe más de 10 millones de visitantes al año. Su interior alberga más de 30 puestos con productos de alta calidad: pescados y mariscos de la costa gallega, quesos artesanos, carnes, frutas, verduras y repostería. Entre sus propuestas destacan los helados artesanales de Rocambolesc de Joan Roca, los arroces de Rodrigo de la Calle o las tapas del Grupo Arzábal en Madrí by Arzabal.

Tras su reapertura en 2021, se incorporaron nuevos puestos como Madreamiga, panadería artesana de Begoña San Pedro; Prrimital, especializada en carnes; Picolisto, con sus tortillas, y Quesoba, quesería cántabra de alta montaña. El mercado mantiene también a todos sus arrendatarios históricos, combinando tradición y atractivo turístico.

El inmueble fue diseñado entre 1913 y 1916 por el arquitecto Alfonso Dubé y Díez al estilo de los grandes mercados cubiertos de hierro y vidrio europeos. La rehabilitación refuerza su estructura y consolida su papel como atracción gastronómica y turística de primer nivel en Madrid.

Horarios y acceso al Mercado

El Mercado de San Miguel reabre el 26 de febrero con su horario habitual, ofreciendo la posibilidad de visitarlo de domingo a jueves de 10:00 a 24:00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos de 10:00 a 01:00 de la madrugada.

Se encuentra en la céntrica Plaza de San Miguel, s/n, 28005 Madrid, en pleno corazón del Madrid de los Austrias.