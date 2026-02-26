El Partido Popular de Getafe ha abierto un nuevo frente contra la alcaldesa socialista, Sara Hernández, a la que acusa de haber derrochado 1,5 millones de euros en gastos de protocolo, publicidad, comidas y regalos institucionales durante los últimos tres años. La cifra, según los populares, procede de partidas infladas "por decreto" y de un uso "arbitrario" de fondos públicos que, a su juicio, se ha convertido en una práctica sistemática del Gobierno municipal.

El portavoz del PP, Antonio José Mesa, sostiene que Hernández ha cuadruplicado sus gastos de representación sin pasar por el Pleno y que, si mantiene el mismo patrón, el coste total ascendería a 3,5 millones de euros.

Tras conocerse que la alcaldesa Sara Hernández (PSOE) ha evitado dar explicaciones públicas sobre el incremento de estas partidas, el portavoz del Partido Popular en el municipio, Antonio José Mesa, en declaraciones a esRadio, ha alertado de que la cifra podría ser aún mayor si se mantiene la tendencia de los últimos ejercicios.

Mesa sostiene que, según los datos recopilados por el PP, en torno a 1,5 millones de euros en protocolo, comidas, obsequios y publicidad institucional entre 2024 y 2026 podría dispararse si se repite el comportamiento presupuestario previo. "Si repitiera el patrón que ha seguido hasta el año 2024, sería mucho más, ascendería a los 3 millones y medio de euros. Una barbaridad que haría cesar a cualquier responsable público", afirmó el portavoz popular.

Incrementos "por decretazo" y falta de transparencia

Mesa también denunció que, más allá de la cuantía inicial asignada, el Gobierno municipal habría aprobado ampliaciones adicionale. "Podemos discutir si es mucho o poco, pero lo que luego hace por la puerta de atrás es aumentar por decretazo otros 140.000 euros, con lo cual sumaría unos 200.000 euros al año solo en comilonas", señaló.

El PP de Getafe asegura haber solicitado por escrito información detallada sobre estas ampliaciones, sin obtener respuesta del Ejecutivo local. "Nos preguntamos: ¿estas comidas con Ábalos, Cerdán también han salido de la asignación que se pone la alcaldesa? ¿Quién oculta la información? Porque hemos pedido información por escrito al Gobierno municipal y no nos han respondido. Quien nada teme, nada oculta", declaró Mesa.

Según la relación de gastos facilitada por el Partido Popular de Getafe, el Ayuntamiento ha destinado diversas partidas a labores de protocolo y representación. Entre los documentos presentados, destaca un gasto de 14.520 euros en concepto de "corazones de metacrilato" destinados a las recepciones de la alcaldía.

Asimismo, el desglose incluye una partida de 14.550 euros para la adquisición de aceite de oliva virgen extra de la marca "El Oro de Toledo", utilizado por el consistorio como regalo institucional en sus actos oficiales.

El PSOE califica las acusaciones de "bulo"

El PSOE de Getafe ha emitido un comunicado donde acusa a los populares de "mezclar conceptos distintos" con el objetivo de inflar los datos de forma engañosa.

En este sentido, el grupo socialista subraya que el propio Partido Popular ha sido receptor de estos detalles institucionales en años anteriores sin presentar queja alguna.

El PSOE concluye que la cifra total de 1,5 millones de euros denunciada por la oposición es "literalmente inventada" y no figura en los documentos presupuestarios, defendiendo que el PP está computando como gastos de la alcaldesa lo que en realidad son dietas de los concejales de la oposición y gastos corrientes de funcionamiento del consistorio.