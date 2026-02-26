Descubre las joyas de segunda mano escondidas en el mercado vecinal de Las Rozas

Este sábado 28 de febrero, la Calle Real de Las Rozas acogerá la primera edición de 2026 del Mercado Vecinal de Segunda Mano, con 120 puestos donde los asistentes podrán comprar o intercambiar artículos usados, incluyendo ropa, libros, juguetes y antigüedades, en horario de 10:30 a 14:30 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Mercado vecinal de segunda mano - Ayuntamiento de Las Rozas

El mercadillo es un punto de encuentro para la comunidad local, donde los vecinos ofrecen artículos que ya no utilizan, creando un ambiente distendido y familiar. Los visitantes pueden encontrar desde piezas vintage y decorativas hasta objetos cotidianos con segunda oportunidad, todo a precios accesibles. Cada puesto tiene su propio estilo, lo que hace que recorrer la Calle Real sea una experiencia de descubrimiento constante, perfecta para quienes buscan regalos, decoración única o ropa con carácter propio.

Para aprovechar al máximo la visita, es recomendable llegar temprano, ya que así se puede acceder a la mayor variedad de productos y localizar artículos únicos antes de que se agoten. Recorrer todos los puestos con calma permite descubrir sorpresas que pasan desapercibidas a primera vista, mientras se disfruta del ambiente familiar y cercano que caracteriza al mercadillo. Además, la experiencia se complementa con la sensación de contribuir a la reutilización y economía circular, dando una segunda vida a objetos olvidados y convirtiendo cada compra en algo más que una simple transacción.

El mercado se celebra habitualmente los cuartos sábados de cada mes, salvo julio y agosto. Las próximas ediciones de 2026 son el 21 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 19 de septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre. El lugar principal será la Calle Real, aunque algunas ediciones podrán trasladarse a la Plaza de España o la Plaza Mayor según la meteorología y la agenda del municipio.