El Ayuntamiento de Madrid pone coto a las carreras: sólo 19 podrán pasar por Castellana en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha introducido importantes restricciones al calendario de carreras deportivas de 2026 para evitar el colapso del centro de la capital. La nueva normativa exige, entre otros requisitos, que las pruebas cuenten con un historial de al menos 5.000 inscripciones en su edición precedente para discurrir por las zonas más sensibles de la capital.

De las 36 solicitudes recibidas por el Consistorio, únicamente 19 han sido autorizadas para ocupar el eje del paseo de la Castellana. El Gobierno municipal busca con esta medida "preservar la convivencia vecinal" y compatibilizar la celebración de estos eventos multitudinarios con la necesaria movilidad y la actividad económica.

El calendario sí blinda la permanencia de las citas más emblemáticass, como el Movistar Madrid Medio Maratón, la Zurich Rock'n'Roll Running Series o la San Silvestre Vallecana. También se asegura la continuidad de pruebas como la Carrera de Bomberos de Madrid y la Carrera de la Mujer.

Por el contrario, otras 15 competiciones deberán modificar sus itinerarios al quedar fuera del eje central. La concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, ya ha mantenido encuentros con los promotores afectados para estudiar diferentes alternativas de recorrido que permitan mantener estas citas deportivas sin afectar al ordenamiento urbano.

Este jueves, la vicealcaldesa del Consistorio, Inma Sanz, ha matizado que "hablamos del eje de Castellana en un sentido amplio: Castellana y aledaños". "Es donde entendíamos que había que actuar, por lo tanto no hay puntos de aglomeración en otros puntos que no sea aquí", ha dicho.