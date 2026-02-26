Madrid copa el 60% de los hospitales españoles incluidos en la lista de los mejores del mundo

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid vuelve a ser reconocida internacionalmente. Siete hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se han situado entre los 250 mejores del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2026, elaborado por la revista Newsweek. El dato evidencia la potencia del sistema regional, ya que estos centros representan casi el 60% de todos los hospitales españoles incluidos en esta selecta lista global.

En esta octava edición, que analiza infraestructuras de 32 países, los tres primeros centros españoles en el ranking son madrileños. Destaca el Hospital de La Paz, que se sitúa en el puesto 42 tras avanzar siete plazas, seguido por el Hospital 12 de Octubre (50) y el Gregorio Marañón (68), que asciende ocho puestos.

La lista de éxitos del Sermas en el top 250 se completa con el Ramón y Cajal (118), el Clínico San Carlos (163), la Fundación Jiménez Díaz (168) y el Puerta de Hierro Majadahonda (202). Todos ellos han logrado escalar posiciones gracias a cuatro parámetros: la valoración de expertos, métricas de calidad, la satisfacción de los pacientes y la implementación de herramientas para evaluar la percepción de los usuarios.

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han valorado muy positivamente estos resultados. Fuentes de la Consejería de Sanidad destacan que el estudio avala el "liderazgo de la sanidad pública madrileña", respaldada por una "inversión histórica" que supera los 11.000 millones de euros en los presupuestos de 2026, permitiendo además mantener las listas de espera quirúrgicas más bajas de España.

El departamento que dirige Fátima Matute también ha celebrado que 17 centros de la red pública figuren en la lista de los 100 mejores de España que elabora la misma revista, siendo tres más que en la edición anterior.