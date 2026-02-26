Madrid reutilizará las tierras de la A-5 para levantar tres colinas junto al nuevo paseo verde

El soterramiento de la A-5 y la creación del denominado Paseo Verde del Suroeste se perfilan como uno de los grandes proyectos de regeneración urbana del actual mandato municipal. La actuación permitirá recuperar para la ciudad cerca de 100.000 metros cuadrados hoy ocupados por el tráfico, transformándolos en un corredor verde de 3,2 kilómetros de longitud.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, el nuevo eje verde conectará de forma continua con Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina, mejorando las condiciones ambientales de un ámbito especialmente castigado por el tráfico. Más de 80.000 vehículos diarios pasarán a circular por el túnel soterrado, lo que reducirá en superficie hasta un 90 % tanto su presencia como la contaminación acústica y atmosférica.

Tres colinas artificiales junto al nuevo paseo

Entre las actuaciones más destacadas figura la creación de un nuevo ámbito verde de 20.000 metros cuadrados en la parcela de la antigua subestación eléctrica de Iberdrola, denominada Estación de Superficie Ventas de Alcorcón. La incorporación de este suelo al Patrimonio Municipal del Suelo permitirá integrar urbanísticamente el Paseo Verde del Suroeste con los grandes pulmones verdes del entorno.

En este espacio se construirán tres colinas artificiales mediante la reutilización de las tierras procedentes de la excavación del soterramiento, lo que permitirá reducir significativamente el volumen de tierras a gestionar como residuo, en línea con los criterios de sostenibilidad del proyecto. Parte del arbolado retirado de la A-5 será trasplantado a esta nueva zona verde.

La colina norte se destinará a usos recreativos, con graderío y espacios para pump track y skate park; la colina oeste se configurará como un mirador paisajístico y punto de interpretación de la red verde; y la colina sur acogerá un espacio orientado a la biodiversidad, con zonas de estancia y merenderos.

Más de 7.000 árboles y pérgolas fotovoltaicas

La plantación de más de 7.000 árboles a lo largo del Paseo Verde del Suroeste se establece como una prioridad del contrato, con el objetivo de mejorar el confort térmico, la habitabilidad del espacio y mitigar el ruido del tránsito local. El diseño de la jardinería prevé alcanzar una cobertura arbórea próxima al 70–80 %, con zonas verdes multiestrato que convivirán con paseos peatonales, áreas de estar, carril bici y superficie reservada al tráfico local.

El proyecto incorpora además ocho pérgolas con paneles fotovoltaicos que proporcionarán sombra y contribuirán al autoabastecimiento energético del túnel. En total ocuparán 5.643 metros cuadrados, con 1.055 paneles y una potencia pico de 406,18 kWp. La producción anual estimada asciende a 561,43 MWh, equivalente al consumo eléctrico de unos 200 hogares en España, según los datos municipales.

Geotermia y movilidad sostenible

Otra de las actuaciones previstas es la termoactivación de la losa de fondo del tramo soterrado, que permitirá implantar un sistema de climatización geotérmica para la Biblioteca Ángel González. El sistema mantendrá un anillo atemperado a 25 grados, reduciendo el consumo energético y reforzando la sostenibilidad ambiental de la actuación.

En materia de movilidad, el Paseo Verde del Suroeste contará con un carril bici bidireccional de más de tres kilómetros, que discurrirá en paralelo a la A-5 y conectará con la red ciclista municipal. Estará segregado físicamente de la calzada, protegido por parterres ajardinados, semaforizado y con una velocidad máxima de 20 km/h.

El proyecto contempla asimismo numerosos pasos peatonales para mejorar la permeabilidad transversal, con itinerarios accesibles, pendientes suaves, anchos mínimos de 1,80 metros, iluminación adecuada y semáforos acústicos para personas con discapacidad visual, además de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Ahorro de tiempo para los autobuses interurbanos

El soterramiento de la A-5 se ejecutará mediante un túnel de tres carriles por sentido, con carriles centrales diseñados para su uso como bus-VAO, regulados mediante señalización variable. Esta configuración permitirá optimizar la infraestructura y reducir los tiempos de viaje de los autobuses interurbanos, que circularán sin paradas intermedias.

Según los cálculos del Ayuntamiento, en hora punta de mañana el ahorro medio será de 3,5 minutos por trayecto, mientras que en la hora punta de tarde la reducción puede alcanzar hasta 11 minutos por viajero en sentido salida. La velocidad media también se incrementará de forma notable, pasando de alrededor de 29 km/h a más de 36 km/h.