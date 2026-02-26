Madrid Spring Festival: conciertos, cine y talleres gratuitos del 27 de febrero al 1 de marzo

Madrid celebra la entrada en la primavera y el Año del Caballo de Fuego con la nueva edición del Madrid Spring Festival, que tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo en la Explanada del Rey, Madrid Río. Bajo el lema "Dos corazones, un único latido", el evento une tradiciones chinas y europeas en una experiencia cultural completa, gratuita y abierta al público.

Durante los tres días, los visitantes podrán disfrutar de conciertos de música variada, con artistas como Carla Bru, Anthony and the Melody Makers y Dani García, así como sesiones de música techno y jazz para comenzar y cerrar las jornadas. La programación también incluye talleres de caligrafía china, artesanía, tai chi y wushu (kung fu), además de actividades para probar el Qipao, el traje tradicional chino, y aprender más sobre la cultura y la historia del país.

El domingo 1 de marzo, el festival celebrará la Carrera de la Primavera, con distancias de 5, 8 y 16 kilómetros, con salida y meta en el Puente del Rey. La carrera contará con animación de Kiss FM, entrega de trofeos y premios por participar, combinando deporte y festividad en un recorrido que incluye parte de la Casa de Campo.

Además, habrá una zona de food trucks donde los asistentes podrán degustar productos variados mientras recorren los distintos puestos y talleres. Los tres días de festival ofrecen una mezcla de música, cultura, deporte y gastronomía, convirtiendo Madrid Río en un espacio para disfrutar en familia o con amigos y celebrar la llegada de la primavera y el Año Nuevo Chino.