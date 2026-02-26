Más problemas en Cercanías: Renfe detecta amianto en sus talleres de Fuencarral

Renfe ha detectado la presencia de material tóxico en sus talleres de Fuencarral, específicamente de amianto, liberado por los daños que el temporal causó la semana pasada en los techos de fibrocemento y que obligaron a cerrar estas instalaciones.

Ha sido el sistema de vigilancia de Renfe Ingeniería y Mantenimiento el que ha alertado en uno de sus controles rutinarios de una concentración de partículas superior a lo permitido, consecuencia directa de las rachas de viento que azotaron la capital y deterioraron la estructura.

Como consecuencia del temporal, la ferroviaria ha puesto en marcha una profunda limpieza y reparación de la parte dañada en estos talleres donde se da servicio al material móvil asignado a las líneas C-2, C-7 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid.

Además, ante la imposibilidad de operar en el recinto, la plantilla ha sido reubicada en los centros de Villaverde y Cerro Negro. Por su parte, los trenes de media distancia serie 449 se mantendrán ahora en los talleres de León.

Dichas labores provocarán, durante al menos dos semanas, una reducción de trenes en hora punta. Las líneas del Corredor del Henares (C-2, C-7 y C-8) sufrirán esperas de hasta 15 minutos, afectando a miles de viajeros diarios.

En Guadalajara (C-2 y C-8) la frecuencia caerá hasta los 10-15 minutos, mientras que el servicio Civis directo a Chamartín queda suspendido temporalmente. La operadora insta a consultar los horarios digitales antes de desplazarse.

A pesar de este panorama, la compañía ha recordado que ya está adjudicada la construcción de una nueva base en el complejo, parte de un plan de inversión millonario que contempla el derribo de la nave actual para levantar otra con seis vías interiores de 240 metros y un núcleo de servicios auxiliares y oficinas corporativas distribuidos en una edificación de tres alturas.