Mercado vikingo a media hora de Madrid: dragones, artesanía y diversión para toda la familia

Villaviciosa de Odón se transforma en un mercado vikingo con dragones, talleres y artesanía del 27 de febrero al 1 de marzo.

personas disfrazadas de vikingos | Pexels/CC0/Sebastian Dziomba

Villaviciosa de Odón se prepara para un fin de semana de inspiración nórdica con la celebración de su tradicional mercado temático, que tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. El centro del municipio, incluyendo El Vaíllo y la Plaza de la Constitución, se convertirá en un poblado vikingo con estandartes, antorchas y decenas de puestos de artesanía y gastronomía, donde se venderán piezas de cuero, forja y madera, amuletos, dulces y panes caseros.

Durante los tres días, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos callejeros, con guerreros, criaturas fantásticas y música en directo, así como dragones articulados, teatro de títeres y combates recreados por grupos especializados. La propuesta combina ocio y cultura, permitiendo a grandes y pequeños sumergirse en la vida y costumbres del norte de Europa medieval.

El evento incluye también talleres y manualidades para todas las edades, desde esgrima y creación de marcapáginas hasta introducción a la cultura vikinga, junto con coloquios sobre historia y mitología escandinava para quienes quieran contextualizar lo que observan en las calles. El horario de apertura es de 11:00 a 22:00 el viernes y domingo, y hasta las 24:00 el sábado, con pasacalles continuos y actividades repartidas durante toda la jornada.

Se trata de un plan gratuito y familiar, a apenas media hora de Madrid, ideal para combinar ocio, cultura y gastronomía en una escapada rápida dentro de la Comunidad. La iniciativa cuenta con la organización del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, junto a la Asociación de Comerciantes Acepa y la Asociación de Vecinos, que han convertido esta cita en un evento fijo para familias y amantes de la historia.

