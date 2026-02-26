Óscar López vuelve a acusar a Ayuso de pagar el ático donde vive con dinero de los madrileños

Hace unas semanas Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, por lo tanto candidato para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, acusó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de "robar dinero a los madrileños que acaba en su ático".

El contexto de estas declaraciones fue el anuncio de la concesión por parte de la presidenta Díaz Ayuso de la Medalla Internacional de la CAM a EEUU. Ayuso afirmó que EEUU era el "principal faro del mundo libre", a lo que Óscar López respondió que ella era "el faro de Quirón". Y añadió: "En la Comunidad de Madrid, Ayuso le está robando dinero a los madrileños para hacer un negocio privado que acaba en su ático".

Hoy, el ministro insiste en la idea, a propósito de una información del diario El País sobre que la matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso.

Esta noticia le sirve a López de excusa para volver a acusar, sin ninguna prueba, a Ayuso de beneficiarse personalmente de los pagos que la Comunidad de Madrid realiza a Quirónsalud, además de querer relacionar los problemas de saturación de la sanidad pública con esas ayudas a la privada.

Si todo ese dinero con el que riega a Quirón lo destinara a la sanidad pública, podríamos ir todos al médico mañana. Pero el ático no se paga solo. Y un millón de personas sigue esperando pic.twitter.com/ZdmM1d5W0W — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) February 26, 2026

"Si todo ese dinero con el que riega a Quirón lo destinara a la sanidad pública, podríamos ir todos al médico mañana. Pero el ático no se paga solo. Y un millón de personas sigue esperando", ha escrito López en la red social X.