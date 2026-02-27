Interrumpida la circulación en la Línea 6 de Metro entre Diego de León y Cuatro Caminos durante dos horas

La circulación de trenes en la Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada por los usuarios, ha quedado interrumpida a primera hora de la tarde de este viernes entre las estaciones de Diego León y Cuatro Caminos.

En concreto, la incidencia se ha registrado sobre las 13.00 horas debido a una avería eléctrica en las instalaciones, concretamente en la catenaria, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

En un primer momento, la interrupción ha afectado al tramo entre Diego de León y Nuevos Ministerios y posteriormente se ha ampliado hasta Cuatro Caminos, en ambos sentidos.

Más de una hora después, Metro ha informado en sus redes sociales de que "el tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas".

🔴 Continúa interrumpida la circulación en L6 entre las estaciones de Diego de León y Cuatro Caminos, en ambos sentidos, por causas técnicas. El tiempo estimado de solución pasa a ser de más de 2 horas. — Metro de Madrid (@metro_madrid) February 27, 2026

Personal de Metro trabaja ahora para solucionar la incidencia y poder restablecer la circulación cuanto antes. "Debido a la incidencia en la que estamos trabajando, pueden generarse mayores intervalos puntualmente en otros tramos de la línea", han aclarado.