Qué hacer en Madrid este fin de semana: conciertos gratis, mercados y grandes exposiciones

Madrid y varios municipios de la Comunidad afrontan un fin de semana con una agenda cultural y de ocio especialmente amplia. Del 27 de febrero al 1 de marzo, la programación incluye conciertos gratuitos, festivales al aire libre por el Año Nuevo Chino, mercados temáticos, grandes exposiciones, teatro y deporte popular repartidos por distintos distritos y localidades cercanas.

Conciertos y festivales gratuitos

La Explanada del Rey, en Madrid Río, acoge del 27 de febrero al 1 de marzo el Madrid Spring Festival, que celebra la llegada de la primavera y el Año del Caballo de Fuego bajo el lema "Dos corazones, un único latido". El evento ofrece conciertos gratuitos de techno y jazz, con artistas como Carla Bru, Anthony and the Melody Makers y Dani García, además de talleres de caligrafía china, artesanía, tai chi y wushu (kung fu), exhibiciones de trajes tradicionales y zona de food trucks.

En paralelo, la Feria del Templo Chino se instala el sábado y domingo en la Plaza de España, de 12:00 a 19:00 horas, con conciertos, talleres y espectáculos de danza.

El sábado, el Centro Cultural de la Casa del Reloj recibe a Xavier Díaz en formato cuarteto a las 19:00 horas, mientras que el Centro Cultural El Pozo celebra a las 20:00 una gala flamenca con la bailaora Marta Gálvez con motivo del Día de Andalucía. Mientras que en Getafe continúa el Festival de Música Antigua y Sacra, que incluye conciertos gratuitos en distintos espacios de la localidad.

Exposiciones y arte

El Centro Conde Duque acoge hasta el 21 de junio la exposición gratuita Eduardo Chillida. Soñar el espacio. Comisariada por Alicia Vallina, reúne 102 obras entre esculturas, dibujos, collages y obra gráfica con motivo del centenario del escultor.

En el Museo del Romanticismo, la muestra Ecos de la moda romántica presenta diseños de Balenciaga, Pertegaz y Pedro Rodríguez en diálogo con la colección permanente, junto a visitas guiadas y talleres.

El Museo Thyssen-Bornemisza exhibe una muestra con 30 obras de Irma Álvarez-Laviada. La entrada general es de 14 euros, aunque el sábado de 21:00 a 23:00 horas será gratuita.

Otras propuestas sin coste incluyen A la manera del Bosco en la Fundación Juan March; Héroes de Tinta, con 32 obras de Ricardo Martínez en La Fiambrera Art Gallery; y El Renacer de Venus, de Illan Argüelles, en CentroCentro.

Mercados temáticos y mercadillos

Villaviciosa de Odón celebra del 27 de febrero al 1 de marzo su Mercado Vikingo, que transformará la Plaza de la Constitución y el entorno de El Vaíllo en un poblado nórdico con puestos de artesanía y gastronomía, dragones articulados y recreaciones de combates. El horario será de 11:00 a 22:00 el viernes y domingo, y hasta las 24:00 el sábado.

El sábado 28 de febrero, la Calle Real de Las Rozas acoge el Mercado Vecinal de Segunda Mano, con 120 puestos de ropa, libros, juguetes y antigüedades, de 10:30 a 14:30 horas.

También reabre este jueves 26 de febrero el Mercado de San Miguel, tras completar su rehabilitación estructural iniciada en 2023. El edificio, declarado Bien de Interés Cultural, recupera su actividad con más de 30 puestos gastronómicos y su horario habitual.

Deporte y actividades culturales

El domingo 1 de marzo se celebra la Carrera de la Primavera, con distancias de 5, 8 y 16 kilómetros y salida y meta en el Puente del Rey, dentro del entorno de Madrid Río y la Casa de Campo. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el sábado.

En el Parque de El Retiro habrá teatro de títeres gratuito el sábado y domingo a las 12:30 horas, con reserva previa online desde el viernes a las 10:00.

El domingo, la Casa de Velázquez celebra una jornada de puertas abiertas con visitas a estudios y talleres, previa inscripción en su página web.