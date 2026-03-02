Ayuso presenta el 175º aniversario del Canal de Isabel II, "una de las mejores infraestructuras hidráulicas del mundo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy, en las instalaciones de Canal Isabel II de Torrelaguna, la programación de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la empresa pública, "uno de los tesoros más preciados de todos los madrileños, en una efeméride bajo la presidencia de honor" de Felipe VI. "Madrid es una región líder en la gestión de una de las mejores infraestructuras hidráulicas del mundo", ha enfatizado Ayuso, que ha constatado como cada vez más países quieren conocer "de primera mano" la gestión del agua "especialmente en años de sequía e inundaciones".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que, en los últimos 20 años, la población abastecida ha pasado de 6 a más de 7 millones de madrileños, al tiempo que el consumo se ha reducido en un 20%, circunstancia que ha atribuido a la modernización constante de las infraestructuras. "Hoy la Comunidad de Madrid pierde menos del 4% del agua frente al 16% de la media en España", ha constatado.

La presidenta ha visitado la histórica central eléctrica de Santa Lucía de Torrelaguna, con más de 100 años de antigüedad, sus jardines y el depósito inferior, en el que se encuentra la primera planta flotante fotovoltaica de la región. Esta infraestructura tiene más de 3.700 paneles solares y genera la electricidad equivalente al consumo anual de 1.300 hogares.

Allí se ha activado el gran surtidor central, del que ha salido un caño de agua de más de 70 metros de altura, recreando de manera simbólica la llegada de este recurso a Madrid, en 1858. Asimismo, la presidenta ha supervisado las tapas del alcantarillado fabricadas en Japón, con diseños artísticos inspirados en Canal, que se instalarán en la capital, convirtiéndola en la primera ciudad europea en adoptar este modelo de arte urbano japonés.

Actividades por el 175º aniversario del Canal

Bajo el lema Impulsamos el futuro de Madrid, la Comunidad de Madrid ha preparado un amplio programa con más de 40 actividades gratuitas para todos los públicos. Así, el acto central del 175º aniversario se celebrará el 18 de junio en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el mismo día en el que, en 1851, se publicó el Real Decreto de creación de la empresa pública, promovido por Juan Bravo Murillo con el apoyo de la reina Isabel II.

En este homenaje institucional se celebrará la entrega de los primeros Premios Canal de Isabel II, que reconocerán la labor de profesionales del sector y ciudades destacadas. Además, se presentará el documental Canal: el renacimiento de la ingeniería romana en Hispania. La empresa pública abrirá sus puertas a los madrileños con visitas guiadas a sus instalaciones más emblemáticas, como la presa de El Atazar, la más grande de la Comunidad de Madrid, los depósitos históricos de la capital o el centro de investigación en técnicas de drenaje urbano sostenible de Meco, donde se encuentra el simulador de lluvias.

Una parte significativa de la programación se desarrollará en los municipios, con exposiciones y acciones divulgativas. Entre ellas, destaca una muestra fotográfica que dará a conocer la historia, el presente y los retos de futuro de Canal. Y para los más pequeños, una exposición didáctica de escenas de plastilina y una actividad en un camión de agua. De la misma forma, voluntarios de Canal participarán en un programa de charlas educativas en más de 80 localidades, reforzando la concienciación sobre el uso responsable de ese recurso y su gestión sostenible. Estas iniciativas se completarán con dos grandes eventos deportivos, como la primera edición de la Carrera del Agua en bicicleta, una ruta cicloturista por la sierra madrileña, que se une a la tradicional que cada año recorre algunas de las instalaciones hidráulicas más representativas de la capital.