No es Uraclio: el lince ibérico atropellado en Madrid llegó desde Valencia y tenía nueve años

La Benemérita localizó la pasada semana los restos de un lince ibérico en una cuneta de la carretera M-203, a la altura de San Fernando de Henares. Las primeras pesquisas señalan que las lesiones del ejemplar son compatibles con las de un atropello.

A diferencia de lo que se creyó en un principio, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, no se trata de Uraclio, el joven macho de dos años y medio que desde el pasado verano habita el este de la región, en la zona forestal entre Villalbilla, Corpa, Santos de la Humosa o Anchuelo. Uraclio ha sido localizado gracias a su collar de seguimiento en buen estado.

Por contra, se trata de un ejemplar del que no se tenía constancia de su presencia en la región. De hecho, el ejemplar atropellado es un macho de entre ocho y nueve años de edad, según han confirmado los expertos del Centro de Recuperación de Animales Silvestres.

Fue un particular quien dio la voz de alarma el pasado jueves tras avistar al felino en la cuneta derecha de la mencionada vía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SEPRONA para realizar la inspección ocular y el traslado del cuerpo al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la región.

Durante el examen se certificaron diversos traumatismos severos. El ejemplar portaba un chip identificativo que ha permitido confirmar que se había desplazado hasta la zona centro peninsular desde la Comunidad Valenciana.