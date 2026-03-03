El Gobierno de Ayuso alcanza un acuerdo con los rectores sobre un nuevo modelo de financiación universitaria

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiació plurianual.

El texto será rubricado este mismo martes en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, y posteriormente la presidenta detallará las principales líeneas del mismo.

Este pacto llega tan sólo trece días después de que Mercedes Zarzalejo tomara posesión como consejera de Educación en sustitución de Emilio Viciana, a quien Ayuso fulminó el pasado 16 de febrero, y apenas 24 horas después de que se reuiera por primera vez con los rectores.

Zarzalejo, que llevaba parte del camino andado desde que en otoño ocupara la viceconsejería, ha pisado de esta forma el acelerador y ha conseguido el auerdo que la presidenta esperaba desde hace meses, despejando así su comparecencia a petición propia de este jueves en la Asamblea, donde Ayuso acudirá para explicar los cambios en la Consejería de Educación que acarrearon también la dimisión de tres diputados de su grupo parlamentario así como de otros cargos de la consejería.