El portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha iniciado este martes una campaña informativa sobre el despilfarro en los gastos de protocolo en el Ayuntamiento de la localidad, liderado por la socialista Sara Hernández.

Mesa ha detallado que dichos gastos podrían alcanzar entre los "3 y 3,5 millones de euros" si el Gobierno local mantiene "el mismo patrón que hasta ahora". Además, ha reiterado los supuestos gastos de 1,5 millones en base a la liquidación de 2024 y las estimaciones de 2025 y 2026.

Libertad Digital informó la semana pasada que el Partido Popular de Getafe abrió un nuevo frente contra Sara Hernández tras acusarle de derrochar 1,5 millones de euros en gastos de protocolo, publicidad, comidas y regalos institucionales durante los últimos tres años.

De acuerdo con los populares, la cifra procede de partidas infladas "por decreto" y de un uso "arbitrario" de fondos públicos que, a su juicio, se ha convertido en una práctica sistemática del Gobierno municipal. Antonio José Mesa, en declaraciones a esRadio, alertó de que la cifra podría ser aún mayor si se mantiene la tendencia de los últimos ejercicios.

El PP de Getafe aseguró por entonces haber solicitado por escrito información detallada sobre estas ampliaciones, sin obtener respuesta del Ejecutivo local. Ahora, el portavoz del PP en la localidad ha adelantado que su Grupo pedirá la dimisión de la alcaldesa, Sara Hernández, por "ese oscurantismo que ha mostrado a la hora de dar cuenta de todos los gastos".

Exigencia de explicaciones

Mesa ha contado en la presentación de la campaña con el respaldo del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha asegurado que los datos demuestran cómo el partido socialista pretende con la propaganda "tapar su incapacidad para la gestión" y "engordar los fastos y las partidas presupuestarias que tienen que ver con las fiestas".

En este contexto, Serrano ha exigido explicaciones, aunque ha lamentado que la alcaldesa las dé en la medida que hace falta. "Se le piden y reiteran por transpariencia a través de los Plenos municipales y no la da, y por tanto es el momento de asumir responsabilidades", ha zanjado.

Para Alfonso Serrano, "no hay miles y miles de euros gastados en propaganda que puedan tapar la nefasta gestión allí donde Gobierna el PSOE". Además de Getafe, el secretario general de los 'populares' en Madrid ha apostillado que también se ve en Alcorcón, en Parla y en Fuenlabrada.

El secretario general del PP de Madrid ha afirmado que los socialistas "no tienen proyecto" y "no tienen rumbo", acusándoles de atacar "a cualquier cosa que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El PSOE insiste en que es un "bulo"

Por su parte, fuentes municipales han reiterado que la denuncia del PP se basa en datos no contrastados, por lo que la han calificado de "bulo", apelando de esta manera a los argumentos que ofreció la alcaldesa hace unos días en rueda de prensa.

La regidora atribuyó a Mesa una campaña de bulos y campañas de desinformación y le responsabilizó de "mezclar todo" en un "batiburrillo" que incluye desde "obsequios" navideños a la plantilla municipal hasta regalos de reconocimiento a deportistas de alto nivel, obsequios a escolares que visitan el Ayuntamiento o las coronas de flores en caso de fallecimiento "por respeto institucional".

En cuanto a estos gastos, las citadas fuentes han precisado que se incluyen los gastos de concejales de la oposición por asistencia a Plenos municipales, entre ellos los del PP. Sobre ello, Antonio José Mesa ha aseverado que Sara Hernández "miente", porque, según ha argumentado, sabe que las dietas por asistencia a Plenos de los concejales no liberados salen de la partida de 'Órganos de gobierno'.