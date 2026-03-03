El pronóstico fallido de la socialista Mar Espinar sobre el pacto de Ayuso con las universidades en Madrid

La posición del PSOE madrileño respecto al acuerdo universitario anunciado por el Gobierno regional ha quedado en evidencia en apenas 24 horas. La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, afirmó este lunes en la en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, que dudaba "mucho" de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fuera a anunciar "una financiación extraordinaria" para las universidades públicas. "Creo que o va a haber tal anuncio", dijo también Espinar a quien la realidad le ha pasado este martes por encima

Espinar acompañó esa valoración de duras críticas a la gestión educativa del Ejecutivo autonómico. Acusó al anterior equipo de la Consejería y a Ayuso de dejar "en manos de unos pijos la gestión de 7.000 millones de euros para la educación madrileña". Añadió que el Gobierno de la Comunidad de Madríd había llevado "a la asfixia a las universidades públicas", "maltratado a todo el personal", incumplido la creación de "cientos de miles de plazas de formación profesional" y "destrozado la educación pública".

Según la portavoz socialista, la destitución del anterior consejero no se debía a esa gestión, sino a su "incapacidad para imponer su ley ultraliberal universitaria al más puro estilo trumpista".

El nuevo modelo de financiación plurianual elaborado por el Gobierno regional contempla 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.

El PSOE tilda el acuerdo de "parche

Este martes, tras hacerse público el pacto entre Isabel Díaz Ayuso y los rectores, el PSOE de Madrid ha calificado el anuncio como un "parche" que "no resuelve el problema de fondo". En declaraciones remitidas a los medios, Espinar ha asegurado que el acuerdo mantiene el "déficit estructural" de unas universidades que, según afirma, son "las peores financiadas de todo el país y a años luz de las capitales europeas".

La portavoz socialista sostiene que el marco plurianual no corrige el abandono presupuestario que denuncian desde hace años y que el Gobierno regional continúa favoreciendo "sus chiringuitos" en lugar de reforzar la universidad pública.

Más Madrid reclama elevarla hasta el 1% del PIB

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, también ha valorado el acuerdo y ha señalado que el plan plurianual "pospone la amenaza de la asfixia" financiera, pero no la elimina. La formación insiste en que las universidades madrileñas deben recibir el 1% del PIB regional para garantizar una financiación estable.

Bergerot ha recordado que Más Madrid lleva años reclamando un plan a cinco años como "condición mínima" para revertir el abandono presupuestario, pero considera que el presentado por Ayuso "no es una solución estructural". A su juicio, el acuerdo es fruto directo de la movilización de los campus, que "primero forzaron la retirada" de la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia (LESUC) y ahora "obligan" a la presidenta a firmar este marco plurianual.