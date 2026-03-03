Alerta en Madrid por una masa de aire africano y lluvias que vendrán acompañadas de barro

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la llegada de una masa de aire africano a la zona centro de la Península. El aviso se basa en los datos facilitados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según esta información, durante este martes podrían registrarse concentraciones de polvo en superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico en el centro peninsular. Este fenómeno puede provocar que la calidad del aire sea regular en distintos puntos de la región.

El anuncio completa lo señalado por la Aemet este lunes, que aseguraba que la borrasca Regina generará vientos procedentes del norte de África que transportarán polvo en suspensión hacia la Península y Baleares.

En el caso concreto de la comunidad, las lluvias previstas durante esta jornada arrastrarán ese polvo hasta la superficie, por lo que será probable que las precipitaciones vengan acompañadas de barro.

Ante este episodio, Salud Madrid ha recomendado evitar los esfuerzos físicos al aire libre.

⚠ La región recibirá hoy una masa de aire africano con concentraciones de polvo en superficie. ✅ Evita los esfuerzos físicos al aire libre mientras dure el episodio. + info: https://t.co/PbTonJ0Rqh pic.twitter.com/RAvuWWARum — Salud Madrid (@SaludMadrid) March 3, 2026

En un mensaje remitido a los medios, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, también ha recordado la necesidad de adoptar medidas de precaución fundamentalmente para los pacientes más vulnerables, y especialmente a aquellos que tengan enfermedad respiratoria, a los que se insta a usar mascarilla FPP2 si van de salir de casa.

Además, se aconseja al resto de la población evitar hacer deporte al aire libre "porque van a inhalar más partículas en suspensión que van a ir a su vía aérea" y a los pacientes que tengan algún tipo de asma o hiperreactividad bronquial, "que también estén atentos y que tengan la medicación cerca y a su disposición porque puede exacerbar los brotes".

Aemet activa el aviso amarillo

Además, la Aemet ha activado durante la mañana de este martes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el área metropolitana y del Henares y en la zona de la Sierra. En concreto, el aviso estará activo entre las 14.00 y las 22.00 horas de hoy ante la previsión de precipitaciones acumuladas que en una hora podrían llegar a los 15 litros por metro cuadrado.

Un aviso que la Aemet mantendrá activo este miércoles entre las 15.00 y las 22.00 horas en las zonas de la Sierra por lluvias con precipitaciones acumuladas en una hora que pueden llegar a los 15 litros por metro cuadrado y tormentas que podrán ser localmente en forma de granizo.