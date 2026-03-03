Madrid inaugura el primer museo permanente de Leonardo Da Vinci en España

Madrid se convierte en una de las seis sedes mundiales que albergan de forma fija el legado técnico de Leonardo Da Vinci. El nuevo museo, de más de 300 metros cuadrados, ofrece un recorrido por las facetas de inventor, ingeniero y científico del genio renacentista a través de piezas funcionales construidas siguiendo fielmente los códices originales del siglo XV.

El director y creador del centro, Pedro Macarro, destaca en Kilómetro Cero que la apertura en la calle San Bernardo, 39 responde a la necesidad de establecer un punto de referencia para el estudio de la polimatía. "Se trata de un espacio donde el visitante puede comprender la mecánica de los inventos que Da Vinci proyectó", señala el responsable. La colección cuenta con más de 50 réplicas elaboradas de forma minuciosa para mostrar la viabilidad de sus diseños.

Seis salas temáticas para el aprendizaje

La exposición se divide en áreas que separan la ingeniería civil de la militar y el estudio del vuelo. Una de las salas está dedicada íntegramente a la obra pictórica, contextualizando la relación entre su faceta artística y su pensamiento científico.

El museo está orientado a un público familiar y educativo, con paneles en varios idiomas que facilitan la comprensión de los mecanismos para visitantes nacionales e internacionales.

El legado de un visionario en el siglo XXI

La muestra subraya el carácter visionario de Da Vinci, cuyas máquinas e ideas sentaron las bases de la ingeniería moderna. "No es solo una exposición de objetos, es una inmersión en la mente de un hombre que se adelantó a su tiempo en varios siglos", explica Macarro. El centro se consolida como un activo cultural de primer orden para la capital española.