Un crucero por el Caribe, La India o California: Madrid ofrece viajes a mayores de 55 años desde 350 euros

Las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid para mayores de 55 años afrontan su XXI edición superando las cifras de años anteriores. El Gobierno regional ha puesto a su disposición más de 350.000 plazas y 1.400 destinos, como rutas desde Bélgica y Luxemburgo hasta enclaves como Tanzania, California, la India o incluso un crucero por la República Dominicana.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha sido la encargada de presentar este martes una iniciativa que, ha dicho, tiene como propósito fomentar el "envejecimiento activo". Según ha explicado en el acto, el programa se ha convertido en una "auténtica comunidad viajera" que sirve como herramienta de conexión entre personas con intereses afines, así como para prevenir situaciones de soledad.

En cuanto al abanico de opciones para este año, en el ámbito nacional se han cifrado 399 destinos, que se dividen entre 164 escapadas, 186 rutas peninsulares y 49 viajes a Baleares y Canarias. Por su parte, la oferta internacional asciende a 867 alternativas, incluyendo 34 destinos en Portugal, 81 circuitos por Europa, 57 circuitos exprés, 405 itinerarios de media distancia, 290 itinerarios de larga distancia, 79 cruceros y 49 visitas a mercadillos navideños.

Además, como medida de apoyo social se mantienen 350 plazas gratuitas dirigidas a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, priorizando a quienes no lograron acceder en los últimos dos años.

En cuanto a las condiciones generales, los trayectos garantizan alojamiento en hoteles de tres o más estrellas con pensión completa y guía acompañante. Los precios oscilan entre los 350 euros para estancias breves en la Península y los 1.995 euros para los grandes viajes internacionales.

En esta edición se han incluido, además, nuevos destinos a varios balnearios, al Valle del Jerte, al sur de Francia, a la campiña inglesa, Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín, Tanzania, California, Florida, Laos, la India o un crucero por el Caribe.

Paralelamente, se ha organizado un concurso de fotografía para los participantes, que repartirá 24 premios, entre los que se incluyen viajes internacionales para 2027 y bonos de descuento de 200 euros.