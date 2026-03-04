La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá este viernes el acto de entrega de los reconocimientos concedidos por el Gobierno regional con motivo del 8 de marzo, una edición en la que se pondrá el foco en la lucha de las mujeres iraníes por su libertad. El galardón será recogido por la activista Arezoo Mojaverian, que acudirá acompañada por una decena de integrantes de la asociación La Voz de Irán, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

"El pueblo de Madrid está con las mujeres que se rebelan contra la tiranía. Pedro Sánchez, con el tirano". Con estas palabras, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha presentado los premios tras el Consejo de Gobierno, subrayando que la Comunidad quiere reconocer "la valentía y determinación" de las iraníes, dentro y fuera del país, por desafiar la opresión y reclamar igualdad y reformas democráticas.

García ha insistido en que "Sánchez vuelve a esconderse tras una pancarta para tapar las vergüenzas del Gobierno más corrupto de la democracia", una actitud que, a su juicio, "aísla a España de sus socios y perjudica a empresas, autónomos y ciudadanos".

El Ejecutivo madrileño enmarca este reconocimiento en un momento en el que Irán vuelve a ocupar la primera línea internacional tras el ataque coordinado del pasado sábado por parte de Israel y Estados Unidos.

Almeida premia a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos

El respaldo institucional a la oposición iraní se repetirá también en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida dará el premio a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.

La entrega de los reconocimientos se adelantará también al viernes 6 en un acto institucional en el que cada año el Consistorio reconoce a aquellas mujeres o entidades con una trayectoria continuada en el compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres, según ha informado el Ayuntamiento.

Más premiados por el Día Internacional de la Mujer

Entre los premiados por la Comunidad de Madrid figura también la política y activista mexicana, Alessandra Rojo de la Vega, defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad en su país. Fundadora de organizaciones contra la violencia machista y promotora de iniciativas para atender a víctimas de abuso y discriminación, en 2024 fue elegida alcaldesa de Cuauhtémoc. La Comunidad destaca su trayectoria como "fiel defensora" de los derechos de las mujeres.

Otro de los reconocimientos recaerá en el ginecólogo, Juan Vidal, jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional y con más de seis décadas de ejercicio profesional. Ha desarrollado su labor tanto en la sanidad pública —en hospitales como La Paz y Puerta de Hierro— como en la privada, y se le distingue por haber atendido más de 10.000 partos desde 1964.

La empresa española Ausonia será igualmente distinguida como marca de referencia en el cuidado y la higiene íntima femenina, por su compromiso con la salud de las mujeres y su participación en campañas de sensibilización, especialmente en la lucha contra el cáncer de mama.

En el ámbito científico, la premiada será Isabel Calvo, doctora en Biomedicina y primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, que compagina su carrera deportiva con la preparación de oposiciones para bombera.