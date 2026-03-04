"Teniendo a los medios de comunicación aquí con nosotros, sabiendo que nos quieren trasladar una pregunta compartida por todos ellos, les voy a hacer una valoración acerca de la retransmisión de las declaraciones de esta mañana del presidente del Gobierno en La Moncloa, por supuesto sin posibilidad de pregunta alguna". Así se pronunció Isabel Díaz Ayuso al término de la inauguración de la IX edición del Salón de Arte Moderno -SAM 2026-, donde ha anunciado la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte.

"Nos parece muy llamativo que el 'No a la guerra' provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad, y que cuando quiere apela al derecho internacional quien menos respeta el derecho en España", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid. "El experto en muros ahora se erige en el líder mundial solamente para alimentar una parte del muro, y esto lo único que hace es aislarnos, y lo vamos a pagar desde distintas posiciones. Además, nos va a arruinar literalmente".

En esto incidió la jefa del Ejecutivo autonómico. "El señor del 'No a la guerra fuera pero sí a la guerra dentro' va a arruinar a España", dijo también. De hecho, ya Estados Unidos sopesa el embargo a nuestro país, recordó por lo que se preguntó "¿quién va a pagar todo este daño?".

Y una cosa más: Ayuso puso el foco también en la ausencia de explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que debería ejercer el control de la política internacional y la acción exterior del Gobierno. "El presidente del Gobierno va a arruinar a España con estos vaivenes y con estas decisiones que está tomando de manera unilateral en las escalinatas de la Moncloa, y nunca donde toca, que es en el Parlamento".

Es algo en lo que viene advirtiendo la dirigente madrileña. De hecho, este mismo martes durante un mitin de la campaña del PP en Castilla y León advirtió sobre la posibilidad de que EEUU nos dé la espalda llegado el momento. "Ya veremos cuando a Estados Unidos le hagamos una nueva peineta como le estamos haciendo ahora y tengamos un problema serio de seguridad o de Defensa... ¿Les vamos a pedir algo?, ¿quién mide las consecuencias?", se preguntó.

Minutos antes su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, calificó a Sánchez de "tonto útil de las dictaduras", después de que la embajada de Irán en Madrid respaldara la posición del Gobierno español sobre el uso de las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos en Rota y Morón de la Frontera, y criticó que solo le feliciten por su labor "teocracias como la iraní".

El Gobierno de Sánchez cada vez está "más aislado" y es "totalmente incompetente". "Se vuelve a esconder detrás de una pancarta, en este caso del 'No a la guerra', para tratar de tapar las vergüenzas del gobierno más corrupto de la democracia", valoró García en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. "Ya solo grupos terroristas como Hamás, China o Irán felicitan a la España de Pedro Sánchez".