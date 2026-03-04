La DGT activa cuatro nuevos radares en Madrid: estas son sus ubicaciones

Cuatro nuevos radares han comenzado a funcionar en carreteras de la Comunidad de Madrid desde este viernes. La instalación forma parte del plan de refuerzo de la vigilancia impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT), que prevé habilitar 122 nuevos puntos de control de velocidad en el conjunto del país entre este año y 2027.

El organismo explica que estos dispositivos se incorporan con el objetivo de "velar por la seguridad de los ciudadanos al volante", en un contexto en el que la velocidad sigue siendo uno de los factores concurrentes más habituales en los siniestros de tráfico.

Dos radares fijos en la M-601 y la M-100

De los cuatro nuevos dispositivos, dos son radares fijos situados en vías convencionales. El primero se ha instalado en la carretera M-601, a la altura del kilómetro 0,930 en sentido creciente, dentro del término municipal de Collado Villalba. Se trata de un tramo con tráfico constante que conecta la sierra con el área metropolitana.

El segundo radar fijo está ubicado en la M-100, en el kilómetro 22,940 en sentido decreciente, en las proximidades de San Sebastián de los Reyes. Esta vía sirve de enlace entre diferentes municipios del norte madrileño y soporta un volumen significativo de desplazamientos diarios. Ambos puntos ya están señalizados conforme a la normativa vigente, de modo que los conductores son advertidos con antelación de la presencia de los dispositivos.

Hacia el pantano de San Juan

Los otros dos radares son de tramo y se localizan en la M-501, entre los kilómetros 46,422 y 42,375, en ambos sentidos de la circulación. Este segmento corresponde a la carretera que conecta Pelayos de la Presa, el entorno del pantano de San Juan y Navas del Rey.

La M-501 es especialmente transitada durante los fines de semana y periodos de buen tiempo, cuando numerosos conductores se desplazan hacia la zona para actividades de ocio en el entorno del embalse. El sistema de control de tramo calcula la velocidad media del vehículo entre dos puntos, lo que permite vigilar el cumplimiento de los límites a lo largo de varios kilómetros y no solo en un punto concreto.

La DGT ha establecido un periodo inicial de 30 días desde la entrada en funcionamiento de estos radares en el que no se impondrán sanciones económicas. Durante ese plazo, los conductores que superen la velocidad permitida recibirán únicamente una carta informativa en su domicilio, en la que se les notificará que han sido detectados cometiendo una infracción.

Transcurrido ese mes de adaptación, el sistema pasará a funcionar con normalidad y las detecciones darán lugar a las correspondientes denuncias y multas, según lo previsto en la normativa de tráfico.

Este periodo de advertencia ya se ha aplicado en anteriores despliegues de nuevos puntos de control y, según el organismo, busca facilitar que los conductores conozcan la ubicación de los dispositivos y ajusten su comportamiento antes de que se inicie la fase sancionadora.