Los almendros en flor en Madrid: cinco lugares donde disfrutar del espectáculo de febrero

Con la llegada de febrero, los almendros despiertan en Madrid, tiñendo la ciudad de blanco y rosa en un espectáculo efímero que anuncia la primavera. Estas flores delicadas y aromáticas, que evocan el 'hanami' japonés, invitan a pasear y descubrir parques históricos, jardines botánicos y huertas urbanas donde cada ejemplar destaca por su color y fragancia, creando rincones únicos tanto para quienes buscan grandes concentraciones de árboles como para quienes prefieren espacios más tranquilos.

Entre todos estos espacios verdes de Madrid, hay algunos que destacan por la densidad de sus almendros y la espectacularidad de su floración, mientras que otros ofrecen un ambiente más íntimo para pasear tranquilamente y disfrutar del color y el aroma de las flores. A continuación, te presentamos cinco lugares imprescindibles donde contemplar los almendros en todo su esplendor.

La Quinta de los Molinos

Situada en Ciudad Lineal, la Quinta de los Molinos es un parque histórico de más de 21 hectáreas que alberga almendros, olivos, pinos y eucaliptos, además de fuentes y un lago. Cada febrero, sus flores blancas y rosadas llenan el espacio de aroma y color, convirtiéndose en la principal atracción del parque. El parque, abierto todos los días de 6:30 a 22:00, cuenta con acceso gratuito y dispone del Espacio Abierto Quinta de los Molinos, un centro cultural con talleres, espectáculos y un Café-Jardín donde degustar propuestas gastronómicas locales e internacionales.

Senda botánica, Casa de Campo

La Casa de Campo, con más de 1.700 hectáreas, ofrece la senda botánica, situada entre el metro Lago y la puerta del Zarzón. Allí se encuentran los almendros más tempranos del parque, rodeados de otras especies, como los ciruelos de pissard, que florecen un poco más tarde. La Casa de Campo cuenta con numerosas rutas de paseo, zonas de picnic y espacios deportivos, accesibles en metro, autobús y Cercanías.

Huerto del Francés, El Retiro

En el Parque del Retiro, el Huerto del Francés concentra más de 300 almendros en un entorno histórico y botánico que recrea las variedades vegetales del siglo XIX. Entre sus atractivos, destaca la réplica de la noria de agua del siglo XVII. El Retiro, con 118 hectáreas, abre todos los días y su entrada es gratuita, ofreciendo también monumentos y espacios para descansar, pasear o practicar deporte.

Real Jardín Botánico

Situado junto al Paseo del Prado, el Real Jardín Botánico permite contemplar almendros entre más de 30.000 especies de plantas de todo el mundo. La entrada sencilla cuesta 4 euros, y la completa, que incluye el Pabellón Villanueva, 6 euros. Los martes de 10:00 a 13:00 se puede visitar gratuitamente. Este jardín combina naturaleza, historia y tranquilidad, siendo ideal para pasear o disfrutar de una lectura.

Huerta de la Partida, Madrid Río

Muy cerca del Puente del Rey y de la entrada a la Casa de Campo, la Huerta de la Partida ocupa 38.000 m² y alberga almendros, avellanos y otros árboles frutales. Desde su mirador se contemplan vistas panorámicas de Madrid Río, el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. La huerta permanece abierta 24 horas al día y el acceso es gratuito, ofreciendo un espacio natural menos concurrido pero igualmente impresionante para disfrutar de la floración.