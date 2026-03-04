El Ayuntamiento de Madrid progresa con la construcción de la llamada vía borde de Valdecarros, una infraestructura estratégica para el desarrollo del nuevo barrio de Vallecas y que funcionará como la gran avenida necesaria para articular las tres primeras etapas del proyecto urbanístico, las cuales sumarán más de 13.300 viviendas.

La nueva vía urbana, ejecutada por el Área de Obras y Equipamientos, conectará la avenida del Mayorazgo, en el Ensanche de Vallecas, con la avenida de Cartagena de Indias, en el polígono de La Atalayuela. Hasta ahí se ha trasladado este miércoles la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y del concejal de Villa de Vallecas, Carlos González.

El proyecto se ha dividido en tres fases de ejecución. La primera, ya finalizada, ha contado con una inversión municipal de 6,5 millones de euros y comprende el tramo entre la avenida del Mayorazgo y la primera glorieta construida en este nuevo trazado.

La segunda fase, con un presupuesto de 16,2 millones de euros e iniciada desde el pasado mes de noviembre, irá desde la glorieta hasta la línea de dominio público hidráulico del arroyo de La Gavia. Está previsto que estos trabajos se extiendan hasta finales de 2027, mientras que queda pendiente la última fase, que completará la conexión con la avenida de Cartagena de Indias.

Los terrenos en los que se ejecuta el proyecto se encuentran sin urbanizar, en un estado de terrizo natural. Por ello, los primeros trabajos consisten en levantados y demoliciones, movimiento general de tierras y desbroce. El proyecto contempla pavimentación de calzadas, aceras, medianas y aparcamientos, además de la señalización y semaforización de las calzadas.

Las actuaciones también incluyen la ejecución de las redes de saneamiento y drenaje y de alumbrado, así como canalizaciones de otras redes de servicios (abastecimiento, agua regenerada, energía eléctrica, gas y comunicaciones). Asimismo, se colocará mobiliario urbano, se plantará arbolado de alineación y jardinería en rotondas y se instalará el riego necesario.

El mayor desarrollo del sureste: más de 51.000 viviendas

Valdecarros, considerado el mayor desarrollo del sureste de Madrid con 19 millones de metros cuadrados, contará con más de 51.000 viviendas, de las que alrededor del 55% tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto, que se articula en ocho etapas, está diseñado para acoger a unos 150.000 habitantes.

Casi el 40% del ámbito estará dedicado a zonas verdes, en las que se plantarán más de 110.000 árboles. Además, el diseño urbanístico busca que cualquier vivienda de Valdecarros diste menos de 200 metros de una zona verde y que el nuevo barrio cuente con más de 127 kilómetros de carriles ciclistas y sendas peatonales.