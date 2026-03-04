"Postureo" de Óscar Puente al prometer 1.350 millones para tapar el colapso de Cercanías

Cinco incidencias de media al día. Ese es el ritmo que marca Cercanías en lo que va de 2026: 323 averías registradas, 54 de ellas en la C-5. Con ese telón de fondo, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado ahora una "inversión histórica" de 1.350 millones para transformar por completo esa misma línea.

De forma específica, la C-5 será objeto de 28 actuaciones en infraestructuras, ampliación de andenes y nueva señalización. Adif movilizará 650 millones y Renfe otros 700 para adquirir 35 nuevos trenes y reforzar el servicio con autobuses durante los cortes previstos.

Y es que, según ha adelantado el ministro, la reforma implicará interrupciones en la línea durante los veranos de 2027 y 2028. El primero afectará al tramo entre Atocha y Cuatro Vientos, aunque condicionado por "que el Ayuntamiento de Madrid cumpla con sus plazos y finalice el soterramiento de la A-5 en enero de 2027, como tenía comprometido".

El resultado de la línea, definida por Puente como "el motor del sur de Madrid", será: "Una línea más capaz, más puntual, plenamente accesible y dotada de la tecnología más avanzada de Europa". Tras una segunda ventana en 2028 y las pruebas del sistema en 2029, dicha transformación culminará en octubre de 2031 con la puesta en servicio total del sistema hasta Humanes.

Sin embargo, frente a ese horizonte a cinco años vista, la imagen que escenifica el último informe del Consorcio Regional de Transportes es bien distinta. El texto detalla que solo en 2026 se han contabilizado 119 incidencias en instalaciones y 62 en material móvil. Las líneas más castigadas en orden descendente son la C-4, la C-3 y la propia C-5.

Desde el Ejecutivo autonómico añaden además que desde 2019 las incidencias se han cuadruplicado y que 2025 cerró con un récord de 1.521 fallos, una evolución que, en palabras de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, "no permite maquillaje alguno".

"Hoy que el ministro se ha hecho una foto en una rueda de prensa sin preguntas, no me resisto a decirle que menos fotos y menos postureo y más invertir en las vías que desde hace mucho tiempo están en un estado deplorable en nuestra región", ha reaccionado García Martín en respuesta a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, para después sentenciar: "Esto no se arregla con un parche".

La Comunidad de Madrid cuestiona además la concreción del anuncio al considerar que "nunca se aclaran los plazos de ejecución". "Lo último que supimos es que se habían ejecutado actuaciones por valor de 819 millones, y eso fue en la última reunión que mantuvimos en 2023", señalan, a la vez que recuerdan que el Plan de Cercanías 2018/25 contemplaba 5.000 millones de inversión.

Además, los de Ayuso lamentan haberse enterado del anuncio por los medios de comunicación y denuncian que "el señor Puente" lo haya hecho "sin contar con la Comunidad de Madrid". Así, prevén que "todo será papel mojado" hasta que no haya una máquina sobre el terreno. "Estamos acostumbrados a estos planes que parecen que suman muchos millones de euros, pero que los alargan a 2028, a 2029, a 2030", concluyen.