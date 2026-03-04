Sushi, arte y baile: así es el plan perfecto para este fin de semana en Madrid

Madrid acoge ART LAB, un evento que combina arte, música y gastronomía en Espacio Perón durante tres días, del 5 al 7 de marzo. Las entradas ya están a la venta desde 7 euros antes de las 19:00 y 15 euros después, e incluyen un producto de Alhambra o una copa de vino.

En su octava edición, ART LAB reúne a artistas y artesanos que presentarán productos originales, desde regalos hasta caprichos personales. La propuesta gastronómica incluye degustaciones de sushi y otros productos gourmet, y durante toda la jornada se podrá disfrutar de música en vivo y DJs que acompañan a los visitantes mientras recorren el mercadillo. El evento combina tradición y modernidad, ofreciendo experiencias que van más allá de las compras.

El festival incorpora talleres creativos y gastronómicos, entre ellos uno de acevichazados, ensaladas, aliños y aderezos impartido por el chef Nacho Morell. Además, más de 15 artistas emergentes expondrán obras de pintura, ilustración, fotografía y diseño contemporáneo, creando un recorrido interactivo que permite acercarse al talento local. Durante las exposiciones, los DJ sets proporcionan un ambiente dinámico que mezcla cultura y entretenimiento.

Cada jornada concluirá con una fiesta de cierre organizada por colectivos de música electrónica. La pista de baile permanecerá abierta hasta las 2:00 de la madrugada, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de disfrutar de la música y de la cultura urbana en un mismo espacio.

El evento se celebra en Espacio Perón, Av. del General Perón, 14, Madrid, con horarios de 15:00 a 2:00 los dos primeros días y de 14:00 a 2:00 el sábado. Está abierto a todos los públicos y el recinto es accesible para personas con movilidad reducida.