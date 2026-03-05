Ayuso cierra sus cambios en Educación con más anuncios: 752 millones en investigación y un Plan Vive Universitario

La presidenta de la Comunidad realizó importantes anuncios este jueves durante su comparecencia en la Asamblea para explicar el relevo en la Consejería de Educación. Isabel Díaz Ayuso avanzó que que incrementará un 34% la inversión en investigación científica, hasta alcanzar los 752 millones de euros hasta 2029, y que implantará un Plan Vive para la construcción de más residencias y facilitar el acceso de los jóvenes a la educación universitaria y reducir la presión sobre el mercado residencial.

Esta iniciativa se desarrollará en el marco del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas acordado con los rectores esta mismo semana y que prevé que estas instituciones impulsen actuaciones dirigidas a la ampliación de la oferta de alojamiento universitario para estudiantes.

Así, el Plan Vive Universidad se asentará en un modelo de colaboración público-privada que permitirá a la Comunidad de Madrid poner suelo a disposición para movilizar inversión, participando en todo el proceso para garantizar su planificación y calidad, y actuando de esta manera como garante del interés general, con un marco de actuación estable y transparente.

"No se trata solo de construir alojamiento, sino de crear entornos que favorezcan el estudio, la integración y la salud emocional de los estudiantes, al tiempo que se libera presión sobre el alquiler residencial, ayudando en las políticas de vivienda del Ejecutivo madrileño", como la puesta en marcha del Plan Vive que ha puesto en el mercado unas 5.200 viviendas de las 14.000 previstas, argumentan en Sol.

Lo que atañe a la inversión en investigación científica anunciada por Ayuso se trata de un plan que se articula en seis ejes y entre sus principales novedades figuran la creación de una línea de ayudas para la incorporación de profesionales altamente cualificados o la mejora del programa de personal investigador predoctoral, que incrementa su dotación para mejorar tanto la remuneración como la cuantía adicional que reciben para estancias breves en el extranjero y pago de matrículas.

Modelo EGB y becas comedor

Además, la presidenta desgranó nuevas medidas en el ámbito educativo, más allá del universitario: está previsto que se dupliquen los centros que se acogen al modelo EGB; esto es, que imparten el primer ciclo de secundaria. A los 52 que ya se han sumado a este plan se añadirán otros 49. Y Ayuso anunció que las becas comedor alcanzarán un nuevo récord de beneficiarios, con 20.000 alumnos más que el curso anterior.

Por lo demás, la dirigente autonómica defendió durante su comparecencia el "giro" dado en política universitaria con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, al frente y reivindicó al anterior responsable del área, Emilio Viciana, un hombre "honrado y trabajador".