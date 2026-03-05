El mercadillo escondido de la sierra de Madrid donde encontrar auténticos tesoros

El Mercadillo de Antigüedades de Navacerrada, conocido también como Rastro de Navacerrada, se celebra cada domingo de 9:00 a 15:00 en la Avenida de Madrid. Este mercado ofrece a visitantes y vecinos la oportunidad de explorar muebles antiguos, decoración, libros, vinilos y joyas únicas en un entorno privilegiado junto al embalse, con vistas a la sierra madrileña.

El mercadillo reúne desde mesillas restauradas y espejos barrocos hasta sortijas de oro, collares de perlas y curiosidades decorativas que no se encuentran en tiendas convencionales. Cada puesto ofrece información sobre la procedencia de los objetos, así como consejos para integrarlos en espacios modernos.

El ambiente es acogedor y familiar, ideal para pasear por los puestos, descubrir tesoros inesperados y terminar la mañana con un aperitivo en alguno de los bares del pueblo.

Consejos para la visita

Llegar temprano : los objetos más buscados se agotan rápidamente.

Aparcamiento : hay plazas disponibles cerca, pero suelen llenarse pronto.

Regatear : negociar el precio es habitual y parte de la experiencia.

Protección solar: muchos puestos están al aire libre y hay pocas sombras.

Economía circular en la Sierra de Madrid

Este mercadillo promueve un consumo responsable al dar nueva vida a objetos antiguos, fomentando la reutilización frente a la producción masiva. Cada pieza aporta personalidad al hogar y contribuye a reducir residuos y prolongar la vida de los materiales.

Además, Navacerrada combina la belleza natural de la sierra con el encanto de un pueblo serrano, lo que permite disfrutar de un domingo completo: recorrer el mercadillo, explorar rutas de montaña y finalizar la jornada con una comida en tabernas locales.