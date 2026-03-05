El Ministerio de Cultura ha consumado un nuevo desplante institucional al Ayuntamiento de Madrid al entregar la gestión de dos naves del complejo de Tabacalera a colectivos vecinales y al Centro Social Autogestionado (CSA) La Tabacalera.

El departamento que dirige Ernest Urtasun ha pactado directamente con el tejido asociativo de Lavapiés la cesión de estas infraestructuras, que suman 800 metros cuadrados, ignorando las propuestas y requerimientos del equipo de José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid había reclamado al Gobierno central la recuperación cuanto antes de Tabacalera para el barrio de Lavapiés, ya fuese en forma de equipamientos o incluso como viviendas asequibles.

Pero el acuerdo, fraguado tras meses de interlocución con el colectivo Remontada Tabacalera, contempla la entrega de dos edificaciones anexas al edificio principal, de 512 y 288 metros cuadrados respectivamente. Estos espacios estarán disponibles en el último trimestre del año, una vez que el propio Ministerio finalice las obras de rehabilitación integral con cargo a los presupuestos públicos.

Cultura garantiza así que los colectivos reciban las naves totalmente adecuadas y seguras para retomar una actividad que cesó durante la pandemia. Mientras el tejido asociativo recupera su cuota de poder en el recinto, el resto del complejo continúa en reforma para ser un futuro centro de residencias para creadores.

El Ayuntamiento de Madrid denuncia la falta de 'decoro'

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha denunciado este jueves la nula comunicación por parte del Gobierno de España. Según el Ayuntamiento, los canales de interlocución con el equipo de Urtasun son inexistentes: "No es que las conversaciones no sigan, es que no existen", ha aseverado Sanz, criticando que el Ministerio no ha respondido a ninguna de las alternativas planteadas.

El Consistorio madrileño reclama un mínimo de "decoro institucional" ante un proyecto que afecta a la planificación del barrio y que el Gobierno gestiona como un compartimento estanco. Además, el Ayuntamiento lamenta que se ignore su propuesta de usar parte del espacio para soluciones habitacionales, una opción que el equipo de Urtasun se ha negado siquiera a valorar.

De Fábrica de Tabacos a centro de disputa

El complejo de Tabacalera, situado en la calle Embajadores 53, es un referente de la arquitectura industrial madrileña levantado entre 1780 y 1792. El recinto funcionó como la antigua Fábrica de Tabacos de Madrid hasta su cierre definitivo en el año 2000, coincidiendo con la privatización de la tabaquera estatal.

Tras una etapa de desuso, en 2010 el Ministerio de Cultura impulsó un modelo de uso compartido: una sección se destinó al proyecto autogestionado CSA La Tabacalera y otra a Tabacalera Promoción del Arte, dedicada a la fotografía y artes visuales. Pese al cese de actividad derivado de la pandemia y los cierres temporales por seguridad, la actual rehabilitación integral busca reintegrar el edificio en la vida cultural madrileña como centro de residencias artísticas.