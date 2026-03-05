La Asamblea urge al Gobierno a actualizar las entregas a cuenta: "Los servicios públicos están en peligro"

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha sacado adelante este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama al Gobierno central que actualice de manera urgente las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para evitar que se pongan en riesgo los servicios públicos en la región. La iniciativa ha sido aprobada con los votos del Partido Popular.

La propuesta insta al Ejecutivo a aprobar de forma inmediata, y al margen de otros asuntos, la norma que revise estas entregas conforme a la previsión para 2026 comunicada previamente a las comunidades autónomas por el Ministerio de Hacienda. Además, solicita la regularización de las cantidades percibidas durante los meses transcurridos de este año hasta la aprobación de la nueva norma y el pago de los correspondientes intereses de demora.

Durante el debate, el diputado del PP Ángel Alonso Bernal ha defendido que el objetivo de la iniciativa es que el Gobierno central "cumpla con la Ley y dé a los madrileños lo que les corresponde". El diputado ha criticado la gestión del Ejecutivo en materia de financiación autonómica y ha asegurado que la Comunidad de Madrid se ha visto perjudicada en los últimos años.

"Es el tercer año consecutivo que Pedro Sánchez esquilma a nuestra Comunidad con las entregas a cuenta, distorsiona los Presupuestos regionales y pone en riesgo los servicios públicos que reciben los madrileños", ha afirmado. En la misma línea, ha añadido que "Pedro Sánchez ha confundido Madrid con su cajero automático, del que retira a crédito cada vez más dinero mientras se convierte en su mayor deudor".

375 millones de euros menos al mes

Según el PP, si no se actualizan estas cantidades, la Comunidad de Madrid podría recibir 375 millones de euros menos al mes respecto a lo previsto para 2026. Alonso también ha recordado que en ejercicios anteriores la actualización se produjo con retraso. "En 2024, las entregas a cuenta no fueron actualizadas hasta mitad de año y en 2025 no se regularizaron hasta septiembre los 1.900 millones de euros que tendrían que haberse percibido", ha señalado.

Además, el diputado popular ha asegurado que la actualización de estos recursos no depende de una decisión discrecional del Gobierno: "Los ingresos a cuenta no son una dádiva, sino lo que le corresponde a Madrid en función del sistema de financiación, y actualizarlos no es una prerrogativa, es su deber ejecutivo".

Críticas de la oposición

Durante el debate, los grupos de la oposición han criticado la iniciativa. Desde Vox, la diputada Ana Cuartero se ha mostrado favorable a exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones en materia de financiación, aunque ha reclamado al Ejecutivo regional mayor prudencia en la gestión económica. Cuartero ha advertido de que con la situación actual servicios como la sanidad y la educación "corren el peligro de quebrar" y ha pedido presupuestar sin déficit, reducir la deuda y eliminar gastos que considera innecesarios.

Por su parte, el diputado del PSOE Daniel Rubio ha acusado al PP de promover una iniciativa basada en una "mentira" y orientada a generar confrontación. El socialista ha reprochado a los populares que voten en contra en el Congreso de la convalidación de reales decretos y después critiquen que no se apliquen determinadas medidas a las comunidades autónomas. De la misma forma, la diputada de Más Madrid Paz Serra ha acusado al PP de haber votado en contra de medidas que permitirían aumentar los recursos de la Comunidad de Madrid.