Carpetazo de la Agencia de Protección de Datos a la filtración de MAR que afectó a dos periodistas de 'El País'

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la denuncia presentada contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntas filtraciones de información de periodistas, al considerar que no existieron indicios de vulneración de la normativa de protección de datos.

Según el expediente, Rodríguez transmitió datos personales [de dos redactores de El País que merodeaban alrededor de la casa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para recabar información de la vivienda] en un marco restringido de unos 18 profesionales de la información, en el contexto de relaciones habituales entre responsables de comunicación pública y periodistas. La AEPD subraya que, en estos entornos acotados, la comunicación de nombres o imágenes puede valorarse como referencia de fuente o contraste de información, siempre con finalidad informativa y circunscrita a dicho grupo.

Principio de proporcionalidad y minimización

El documento reconoce que desde la perspectiva de minimización y proporcionalidad, no siempre resulta necesario divulgar nombres o imágenes, pero concluye que, al tratarse de un intercambio cerrado entre profesionales, la inclusión de estos datos puede considerarse razonable para avalar la información transmitida. Por ello, el organismo no constató indicios de infracción de la Ley de Protección de Datos.

La AEPD aclara que la resolución no evalúa la veracidad de la información ni si la comunicación se ampara en libertad de expresión o de información. Tampoco determina responsabilidades civiles o penales sobre el contenido difundido. El archivo se limita exclusivamente al ámbito administrativo sobre la gestión de datos personales.

Pese al archivo administrativo, la investigación continúa en sede judicial. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir diligencias para esclarecer los hechos.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que la Agencia Estatal no encontró indicios de vulneración de datos. Ha subrayado que Rodríguez es "una persona honrada, ética e íntegra" y que las críticas se dirigen más a la presidenta Ayuso que al propio jefe de Gabinete. Además, ha asegurado que a la izquierda "no le molesta" el jefe de Gabinete de la presidenta sino la propia Ayuso a la que intenta "desgastar en lo personal".

También ha reivindicado que sea la propia Agencia Estatal la que no ha visto "absolutamente nada" en la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, y no es un organismo que sea "dudoso" porque pertenece al Gobierno central.