Albert estalla contra Montero por elegir a su mano derecha para presidir la Airef: es "corrupción institucional"

La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha censurado este jueves que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya propuesto a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), lo que para ella "debería ser un organismo independiente".

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha calificado esta propuesta de "corrupción institucional" y ha asegurado que la también secretaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha "pergeñado el acuerdo bilateral" con Cataluña para su modelo de financiación. "Lo que no se puede es ser juez de su propia obra", ha sentenciado.

Asimismo, ha recordado que en la última reunión del CPFF, en la que se abordó la quita de deuda autonómica, Olóndriz "falseó el acta" de todos los consejeros que abandonaron la sala y puso que se abstuvieron. Albert ha asegurado que "no puede ser que el Gobierno no crea en organismos que sean contrapoderes".

En la misma línea, la consejera ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comporta como un "autócrata" que persigue el control de todo organismo independiente. Rocío Albert ha citado como precedentes el Banco de España, con la designación del exministro José Luis Escrivá, o la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) con la designación de Cani Fernández, que llegó al puesto desde la asesoría de Moncloa.

"Esperamos que el Congreso de los Diputados sea consciente de que la persona que debe estar al frente de la Airef tiene que ser una persona independiente, que represente al Gobierno central y a todas las Comunidades Autónomas y que, por tanto, reflexione, cree y busque una persona de consenso, porque estoy convencida de que las hay", ha recalcado.

Trámite por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados

La propuesta de Hacienda tendrá que ser sometida al Consejo de Ministros, que será el encargado de designar a Olóndriz como candidata para presidir la Airef y remitir la propuesta al Congreso.

La normativa establece que el candidato del Gobierno tiene que resultar aprobado por mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda del Congreso. En caso de que no sea posible, será necesario alcanzar mayoría simple en la Comisión de Hacienda del Senado.

En caso de que logre el aval de las Cortes, el Ejecutivo podrá nombrar a Olóndriz presidenta en sustitución de Cristina Herrero, que terminó este pasado martes su mandato de seis años al frente de la institución. Por el momento, el presidente en funciones será el director de la división de Análisis Presupuestario de la Airef, Ignacio Fernández-Huertas.