Más Madrid regresa a 1936: registra las marcas "Frente Popular" y "Nuevo Frente Popular" en plena refundación de Sumar

El partido Más Madrid ha iniciado un movimiento jurídico para reservar distintas denominaciones que podrían utilizarse en una eventual reconfiguración del espacio político.

Según ha informado The Objective, el secretario general de la formación madrileña, Gabriel Ortega Sanz, ha solicitado el registro de las marcas Frente Popular y Nuevo Frente Popular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

De acuerdo con la documentación oficial consultada por el medio, ambas solicitudes se presentaron el 5 de diciembre de 2025. Ese mismo día también se registró otra denominación similar: Nuevo Frente Amplio. Las tres marcas forman parte de un mismo procedimiento administrativo que continúa en tramitación.

Las denominaciones han sido inscritas como marcas denominativas dentro de la clase 45 de la Clasificación de Niza, que engloba servicios relacionados con la organización de reuniones políticas y otras actividades asociadas.

Este registro no implica la creación formal de un nuevo partido político ni su inscripción en el registro del Ministerio del Interior. Sin embargo, sí supone reservar legalmente esos nombres para su utilización pública en el ámbito político.

El proceso administrativo avanzó el 24 de febrero de 2026, cuando las solicitudes superaron el examen formal sin que se detectaran conflictos con marcas previas. Posteriormente, el 3 de marzo se publicaron oficialmente.

Un movimiento en plena reorganización de la izquierda

La iniciativa se produce en un momento de intenso debate dentro de la izquierda española. Diversas fuerzas están analizando las fórmulas para recomponer su estructura tras los malos resultados electorales recientes, los escándalos diarios y las tensiones internas que estos producen.

Durante los últimos meses, Más Madrid ha defendido públicamente la necesidad de construir un "frente amplio" que permita superar la fragmentación electoral existente dentro del bloque progresista alternativo al PSOE.

Este planteamiento coincide con debates similares en otras organizaciones. En el seno de Izquierda Unida se ha abierto una discusión interna sobre la conveniencia de reformular el proyecto político actual o incluso impulsar una nueva plataforma que sustituya o supere a Sumar.

El debate también se ha reflejado en actos recientes de la coalición, como el encuentro celebrado el 21 de febrero, cuyo lema fue "Un paso al frente".

El precedente histórico del Frente Popular

La denominación Frente Popular remite inevitablemente a un episodio clave de la historia política española. El Frente Popular de 1936 fue una coalición electoral formada en enero de 1936 por varios partidos republicanos y de izquierda, entre ellos Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España.

La alianza concurrió a las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 y obtuvo mayoría parlamentaria en un contexto de fuerte polarización política y social. Su programa incluía, entre otras medidas, la amnistía para los condenados por la insurrección de octubre de 1934 y la reactivación de diversas reformas.

Tras la victoria electoral, Manuel Azaña asumió la Presidencia de la República y se formó un nuevo Gobierno. Sin embargo, apenas cinco meses después, el 17 y 18 de julio de 1936, el levantamiento militar contra la Segunda República Española desencadenó la Guerra Civil Española. El Frente Popular era entonces el bloque político que sostenía al Gobierno republicano.