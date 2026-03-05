Pinchos por 2,50€, una tortilla gigante y premios: así será la Feria de la Tortilla 2026

La Asociación de Hosteleros de Fuenlabrada, en colaboración con la concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, organiza la Feria de la Tortilla 2026, que se celebrará del 5 al 8 de marzo dentro de la iniciativa Degusta Fuenlabrada. La actividad busca promocionar la gastronomía local y dar visibilidad a los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Un total de 62 locales ofrecerán un pincho de tortilla por 2,50 euros, con la opción de añadir hasta dos tapas más elaboradas con huevo, patata o ambos ingredientes. Los clientes podrán votar digitalmente por sus tortillas favoritas, determinando los premios a la Mejor Tortilla de Fuenlabrada y los ganadores en cada una de las seis Juntas de Distrito.

Quienes participen en las votaciones entrarán en el sorteo de cinco comidas o cenas por valor de 50 euros en alguno de los establecimientos participantes. La pasada edición registró más de 3.000 votos, evidenciando la participación ciudadana.

Día de la Tortilla en el Parque Ferial

El 7 de marzo, coincidiendo con el Día de la Tortilla o Santa Juana, se celebrará una jornada abierta al público en la Plaza de la Convivencia del Parque Ferial. La programación incluye un concurso de tortillas, actuaciones musicales con tributos a Estopa y Melendi, sesiones de DJ y un espacio infantil con castillos hinchables y talleres.

Durante el evento, se repartirá gratuitamente una tortilla gigante con 2.000 raciones a partir de las 13:00 horas y se habilitará una zona de food trucks con comida y bebida. Se permitirá el acceso con sillas y mesas para mayor comodidad de los asistentes.

La iniciativa forma parte de las acciones del Ayuntamiento para impulsar la hostelería y el comercio local, dando visibilidad a la oferta gastronómica de la ciudad. Los establecimientos premiados volverán a servir sus pinchos entre el 13 y el 15 de marzo al mismo precio, ofreciendo una oportunidad adicional para degustar las tortillas reconocidas por los clientes.