Un PSOE con banderas de España y una exaltada Bergerot regresan a 2003: "¡No nos van a volver a poner en peligro!"

Como si de un capítulo del Ministerio del Tiempo se tratara – aquella aclamada serie de televisión en la que sus protagonistas, que trabajaban para una institución gubernamental secreta, tenían como misión vigilar las puertas del tiempo a través de las cuales personajes del pasado o del presente podían viajar y alterar la historia- la Asamblea de Madrid se trasladó este jueves a 2003 de la mano de la izquierda.

El No a la guerra volvió a resonar dentro y fuera del hemiciclo durante una jornada en que PSOE y Más Madrid pretendía atizar a la presidenta con la bandera del feminismo en la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero la intervención de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, punta de lanza de la estrategia ideada por La Moncloa, se impuso una vez más.

Uno a uno los diputados socialistas fueron ocupando sus escaños y dejando ver en sus solapas una pegatina con la bandera de España, como la que ayer comenzó a utilizar en sus redes de foto de perfil el ministro Óscar Puente. No a la guerra, se podía leer en ellas. Es el centro de un argumentario dirigido a un electorado al que se infantiliza pero con el que el PSOE pretende aglutinar a los suyos en sus horas más bajas.

"Frente a un señor que encierra a niños en campos de internamiento, que apoya a genocidas, que abusa de mujeres y que se adueña del petróleo usando la fuerza, tenemos un presidente del Gobierno que condena sin ambages los regímenes totalitarios mientras defiende la legalidad internacional y los intereses de nuestro país", resumió la portavoz socialista, Mar Espinar, que continuó: "Es un momento ideal, señora Ayuso, para ser patriota, claro que sí. Es un momento ideal para decir que ser español es estar con la paz, con el derecho internacional, con la solidaridad, con el diálogo".

Pero, en cambio, la presidenta madrileña es, según detalló Espinar, "la cara de esa derecha vende patrias que se arrodilla ante el poderoso". Y es que Ayuso tiene muchas cosas en común con el mandatario estadounidense Donald Trump, según la portavoz del PSOE. "Una de ellas es que cada vez disimula menos su naturaleza depredadora". "Madrid no es usted, señora Ayuso. Madrid lucha por las injusticias, en Madrid somos buena gente que no nos gusta que hagan daño a las personas. Por eso Madrid hoy dice alto y claro, una vez más, No a la guerra, ¿dónde está usted?", concluyó.

Ayuso es la cara de esa derecha vendepatrias que se arrodilla ante el poderoso. NO A LA GUERRA 👇🏼 pic.twitter.com/orQIDtemfA — PSOE Madrid (@psoe_m) March 5, 2026

Bergerot junto a las diputadas de Más Madrid Carla Antonelli y Marisa Escalante.

Después llegó el turno de la portavoz de Más Madrid, todavía jefa de la oposición. En un tono exaltado, Manuela Bergerot se dirigió por momentos a la bancada del PP como si el partido conservador estuviera al frente del Gobierno de la Nación, incluso sacando a relucir los atentados del 11-M. "Ustedes jalean una guerra que nos va a traer caos e inseguridad a todos, exactamente igual que hizo Aznar hace 23 años, con la peor decisión del Partido Popular, metiendo a Madrid en el peor atentado terrorista que hemos vivido con 192 muertos", espetó.

Bergerot llegó a acusar a los populares, amparada en su inmunidad parlamentaria, de celebrar el asesinato de 160 niñas. Textualmente dijo lo siguiente: "Precisamente porque soy una mujer feminista me opongo frontalmente a los ataques de Estados Unidos y de Israel contra el pueblo iraní, contra las mujeres iraníes. Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y de Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas. Y mientras tanto una portavoz de su partido dice que es una magnífica noticia para el feminismo; así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes: celebrando el asesinato de 160 niñas. Es infame".

"Aznar, Abascal y Ayuso. Si es que son todos lo mismo", sentenció la portavoz de la formación de ultra izquierda en una concatenación de eslóganes para los más cafeteros. "Y los primeros que mandan a otros a la guerra a morir nunca se prestan como voluntarios para ir al frete", añadió rematando de esta manera: "Si tanto les gusta la guerra, váyase usted con Abascal, porque hasta ahora lo único que le hemos visto es arrastrarse ante una potencia extranjera en contra de los intereses nacionales de España. ¿Y saben lo que pasa? Que afortunadamente ustedes no gobiernan España. Y ustedes ya no mandan. Y no nos van a volver a poner en peligro".

Se lo he dicho bien claro a Ayuso: si tanto le gusta la guerra que se vaya ella con Abascal. Es lamentable. 23 años después de Iraq, la derecha sigue arrastrándose para defender los intereses de EEUU frente a los de España. pic.twitter.com/RCNKZcbn74 — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) March 5, 2026

Díaz Ayuso fue contestando por orden. "¿Derecho internacional? Pero si no respetan el Derecho español, qué Derecho internacional… Si no respetan que un fiscal general del Estado está condenado por operaciones de Estado contra los adversarios políticos", le recordó a la socialista. "¿No a la dictadura? Por supuesto, a ninguna dictadura. Tampoco la venezolana, la iraní, la comunista china, ni la comunista de ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en La Moncloa".

Para la presidenta, Sánchez es un "adolescente rebelde" que ya "no es fiable" a ojos del mundo. "Nos van a hundir por la corrupción del bloque sanchista y el aislamiento de España, que es lo que les carcome. Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero", añadió entre un sonoro aplauso de su bancada.

No a la guerra civil.

Sí al derecho internacional y español.

No a las dictaduras. Sánchez no es de fiar. Su gobierno no es de fiar. Y lo pagaremos todos. pic.twitter.com/vfwVFs4xEF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 5, 2026

A las de Más Madrid les animó a ir solas y borrachas por Teherán o en minifalda a Kabul. "Vayan allá y llévese a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen".