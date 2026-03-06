29 compañías acercan el teatro y la danza a 17 municipios de Madrid en marzo

El Festival Internacional de Artes Escénicas Teatralia alcanza su 30ª edición del 6 al 29 de marzo de 2026, reuniendo 30 espectáculos de 29 compañías de 11 países en la capital y en 17 municipios de la Comunidad de Madrid. La programación combina teatro, títeres, circo, danza, música y videocreación, con obras dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre los montajes destacados se encuentra Verne, inspirado en Julio Verne; Pato, patito, que mezcla teatro, cine y música; y Racontars arctiques, basado en relatos de exploradores daneses. La literatura y la música también inspiran otros espectáculos como La isla del tesoro, Picopato, Boléro, MIKRO / BARTÓK y una versión acrobática de El lago de los cisnes.

Diversidad de géneros y temáticas actuales

El humor y la comicidad se combinan con la danza y el circo en montajes como Actapalabra, Ákri, Ouverture, ¡Ay qué lío! o Smile, mientras que espectáculos como Bailo, Mambrú volvió de la guerra, De l’hêtre à l’être, Le chant de l’arbre, FLORes y NILU abordan migración, memoria histórica y ecologismo. Algunos montajes incluyen malabares, funambulismo y teatro físico, explorando la fusión de disciplinas y ampliando los límites de las artes escénicas.

La programación también incluye propuestas para bebés y niños, como Terra, y espectáculos inmersivos donde los espectadores interactúan con los intérpretes, como Copiar.

Los espectáculos se representarán en 13 espacios y 15 escenarios de Madrid capital, entre ellos Teatros del Canal, Sala Cuarta Pared, Teatro Pradillo, Sala Mirador, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Teatro La Abadía y centros culturales Pilar Miró y Francisco Rabal, así como en 19 escenarios repartidos en 17 municipios, incluidos Alcalá de Henares, Alcorcón, Móstoles, Torrejón de Ardoz y Villanueva de la Cañada.

El festival mantiene su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, con funciones adaptadas para personas sordas, con insuficiencia visual o discapacidad intelectual. Además, su campaña escolar permite que centros educativos disfruten de 34 funciones durante el horario lectivo con entradas a precios reducidos, fomentando la cultura teatral entre alumnos de 0 a 18 años.