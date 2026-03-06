La definitiva expulsión de Javier Ortega Smith de Vox abre ahora un escenario incierto en el Ayuntamiento de Madrid. Según ha explicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el Consistorio debe prepararse por ello para cualquier posibilidad en el Pleno municipal, incluida la de que el edil pase a ser concejal no adscrito.

Durante su habitual cita al besapiés de Jesús de Medinaceli este viernes, Almeida ha tenido "poco que decir" sobre la noticia que se ha conocido esta misma mañana por considerar que se trata de "un procedimiento interno" de la formación de Santiago Abascal. "Yo he leído que hay una expulsión en los medios de comunicación, que vamos a darla por cierta, ¿no?", ha añadido.

Lo que sí ha "supuesto" es que el Ayuntamiento deberá esperar a que la formación comunique oficialmente la resolución para activar los mecanismos administrativos correspondientes.

A partir de ahí, ha explicado el edil, el procedimiento recaería en la Presidencia del Pleno municipal, que dirige el popular Borja Fanjul. Será él quien, con el asesoramiento de la Secretaría General del Pleno, determine las consecuencias de la expulsión. "Nosotros lo que tenemos que tener previstos es todos los escenarios y fundamentalmente el de concejal no adscrito", ha subrayado.

Y es que esa condición tendría implicaciones en el funcionamiento del Consistorio, tal y como ha venido adelantando Almeida. Si Ortega Smith pasara a ser concejal no adscrito, podría producirse un reajuste en aspectos como la financiación del grupo municipal de Vox, los medios materiales o la distribución de iniciativas en el Pleno.

"Cómo no sabemos qué va a pasar, tengamos todos los escenarios previstos para que en ningún caso haya detrimento de los derechos, ni haya una cierta confusión en torno a qué tenemos que hacer a partir de ahora tanto en las comisiones como en el Pleno", ha opinado.

En cualquier caso, el alcalde ha querido dejar claro que no pretende anticipar la decisión que adopte Fanjul junto a sus secretarios porque serán únicamente ellos los que determinen "si corresponde o no que pase al grupo en este caso de concejal no adscrito".

La situación se produce después de que el Comité de Garantías de Vox haya decidido expulsar definitivamente a Ortega Smith del partido y retirarle su condición de afiliado por considerar que ha cometido una "infracción muy grave" al negarse a acatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que modificaba la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital.

El comunicado de Vox destaca además que el dirigente acudió incluso al último pleno municipal ejerciendo como portavoz pese a que la dirección ya le había retirado esa responsabilidad y realizó declaraciones públicas en las que rechazaba y criticaba la decisión acatada por la dirección de la formación.