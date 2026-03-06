Ana Millán, protagonista en la semana del 8-M: "Hay que tener mucho cuajo y ser una cobarde para acusarla de un delito"

La vicepresidenta de la Asamblea y número 3 del PP de Madrid se convirtió este jueves en protagonista indiscutible del pleno. Últimamente Ana Millán estaba en boca de muchos por el escándalo que salpica por acoso al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Fue ella la que se reunió con la denunciante en varias ocasiones y la que sugirió a la ya exconcejal que no denunciara los hechos. Por este motivo la oposición ha pedido su dimisión.

Pero el miércoles Millán recibió una buena noticia después de años de calvario judicial: la Fiscalía cambiaba de criterio y pedía el sobreseimiento de la causa en la que se le imputan la comisión los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios durante el tiempo en el que fue alcaldesa de Arroyolomolinos.

Tras conocerse esta decisión del Ministerio Público, el PP de Madrid emitió un comunicado en el que ajustaba cuentas con el PSOE y Más Madrid, que en lo judicial han ejercido la acusación popular en este proceso y en lo político han dedicado duras palabras a la dirigente popular.

Y ya este jueves quisieron hacerlo los pesos pesados del partido, empezando por su presidenta. "Hoy vamos a hablar de Ana Millán. Después de una década soportando sus injurias, sus ataques y sus insultos, resulta que nunca ha importado la verdad, que nunca han esperado a que hubiera un juicio, pero esta semana se ha sabido que este calvario va a terminar", lanzó Isabel Díaz Ayuso durante su réplica al portavoz popular, Carlos Díaz Pache, que esta semana y coincidiendo con el 8-M confrontó con el feminismo de la izquierda. "Así que celebro, querida amiga, que tu padre esté aquí para verlo y que compruebe que su hija es trabajadora y es honrada como así lo va a decir la justicia", añadió entre un sonoro aplauso de su bancada.

"Señoras, señoros, por favor, sororidad: han escuchado a la presidenta defender de verdad la igualdad y la libertad de las mujeres y ahora por favor se me ponen en fila y van pasando a pedir perdón a doña Ana Millán Arroyo, una mujer buena, libre, valiente, infinitamente más fuerte y más sensata que todos ustedes juntos", reivindicó a continuación Pache. Su grupo parlamentario en pleno se puso en pie para ovacionar a Millán.

Relacionado El PP de Ayuso ajusta cuentas con PSOE y Más Madrid tras el demoledor escrito de la Fiscalía que pide exonerar a Ana Millán

Y junto a la presidenta y el portavoz parlamentario, la mano derecha de Ayuso, el todopoderoso secretario general del partido completó esta tríada de halagos a Millán. Lo hizo durante el debate que se abrió a raíz de la comparecencia de la jefa del Ejecutivo regional a petición propia para informar de los cambios en la Consejería de Educación que han desembocado en el histórico acuerdo de esta semana con los rectores sobre el nuevo modelo de financiación plurianual para las universidades públicas. Y para dar respuesta a los ataques de Manuela Bergerot.

"Señora Millán, se lo digo a la cara: yo no le pido perdón, usted debería pedirle perdón a las mujeres de su partido, debería pedirle perdón a las vecinas de Arroyomolinos; recuerde que todos hemos visto los informes de la UCO. Usted le dio 7 contratos a un empresario a cambio de un ático", le espetó girándose hacia ella la portavoz de Más Madrid, aun sabiendo que la vicepresidenta de la Cámara no podía contestarla, mientras su bancada aplaudía y gesticulaba de forma exaltada.

Alfonso Serrano no lo dejó pasar. "Señora Bergerot, hay que tener mucho cuajo y ser una cobarde para utilizar la inmunidad parlamentaria para, después del pronunciamiento que ha tenido la Fiscalía, usted acusar aquí de delito a la vicepresidenta de la Asamblea", le recriminó el dirigente popular. "Y le diré que en esta bancada – dijo señalando a la suya- no hay una condena por estafar un millón de euros a los trabajadores como la de la compañera que tiene ahí sentada", dijo en referencia a la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor. "CON-DE-NA-DA", recalcó Serrano.

Y así fue como Ana Millán se convirtió en la mujer protagonista en la semana de la mujer, que la Comunidad de Madrid celebra este viernes con un acto institucional en la Real Casa de Correos. Allí, y en contraposición al Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de Ayuso entregará un reconocimiento a las mujeres iraníes "por su valentía y determinación al desafiar la opresión, reclamar reformas democráticas en su país y la defensa de la libertad y la igualdad de los derechos".