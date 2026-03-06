La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda de trabajo enfocada en atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidenses líderes mundiales.

Este viaje de la presidenta se produce en mitad de las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánhez y el de Donald Trump por la cooperación de España en la guerra de Irán, pero el Ejecutivo madrileño lleva meses trabajando en la preparación del mismo.

Ayuso mantendrá durante los tres días de su estancia en la ciudad encuentros con representantes de cerca de un centenar de compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas junto a la Cámara de Comercio España-EEUU; por ejemplo, se reunirá con el CEO mundial de la plataforma de pagos PayPal y la dirección de Apollo Global Management, el nuevo socio mayoritario del club Atlético de Madrid con ASC.

En su sexto viaje oficial al país, la presidenta madrileña acudirá también al XXV Festival de Flamenco de Nueva York con un espectáculo en el City Center a cargo de la bailaora Sara Baras. Y asistirá a la Gala anual del periódico The Algemeiner, donde recibirá uno de los galardones en reconocimiento a su compromiso con la libertad y el pueblo judío.

Estados Unidos es el principal país inversor en la Comunidad de Madrid con más de 28.300 millones de euros desde 2019 -el 22,3% del total extranjero en la región- y mayoritariamente centrada en el sector de las telecomunicaciones. Además, es la nación invitada a la próxima edición de Hispanidad 2026 que organiza el Gobierno regional, el mayor evento en español a nivel internacional. Su población residente en la Comunidad de Madrid sigue creciendo y ha doblado su número de ciudadanos desde 2011.